אושר בוועדה - אחרי דיונים: כך תיראה מערכת הבחירות לכנסת ה-26

ועדת החוקה, חוק ומשפט אישרה היום (שני) לקריאה ראשונה את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26 (הוראות מיוחדות), התשפ"ו-2026, בנוסח יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן. הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות כהלכתן, תוך התמודדות עם המצב הביטחוני ואפשור הצבעת מפונים בעקבותיו.

יו"ר הוועדה ח"כ רוטמן שב והבהיר כי הצעת חוק העוסקת בבחירות צריכה לעבור בהסכמה, ולכן הוסרו מהנוסח סעיפים שהיו במחלוקת - שינוי כתובת לפני בחירות, הצבת קלפיות בבתי אבות, הצבעת בנות שירות ותשלום דמי חבר עבור קרובי משפחה. הצעת החוק כוללת גם תיקוני קבע בדיני הבחירות שיחולו גם על מערכות עתידיות.

הסדרי הצבעה למפונים ומצב מיוחד בעורף

בין ההוראות המרכזיות: מפונים יוכלו להצביע באמצעות קלפיות ייעודיות, או בכל קלפי המיועדת לבוחרים המוגבלים בניידות, באמצעות מעטפה כפולה. גופים ציבוריים יעבירו לוועדת הבחירות מידע סטטיסטי בלבד על ריכוזי מפונים לצורך קביעת מיקומי הקלפיות הייעודיות, והמידע יימחק לאחר הבחירות.

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בנוסף, יו"ר ועדת הבחירות יוכל, בהתייעצות עם צה"ל, לקבוע הוראות מיוחדות שיאפשרו את קיום הבחירות תוך שמירה על ביטחון הציבור. לעניין מקומות קלפי ומקומות נוספים שוועדת הבחירות פועלת בהם, יושב ראש הוועדה המרכזית יוסמך לקבוע הוראות במקום הגורם המוסמך, בהתייעצות עם הרמטכ"ל.

מהפכה דיגיטלית: סימון תעמולת בינה מלאכותית

אחד התיקונים המשמעותיים ביותר עוסק בתעמולת בחירות שנוצרה באמצעות בינה מלאכותית. תכני תעמולה שיוצגו בהם דמות, מקום, אירוע, מסמך או חפץ אחר, שנוצרו או נערכו באמצעי דיגיטלי אבל עשויים להיחזות ככאלו שתועדו במקור, יסומנו באופן בולט וברור. התוכן שיסומן ייקרא "נחזות עמוקה", בהקבלה מסוימת למונח 'דיפ-פייק' שקיים בחקיקה במדינות אחרות.

מ"מ מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, הציג בפני הוועדה את חומרת הבעיה: "העולם השתנה. האמצעים קלים יותר, זולים יותר, ופשוטים יותר להפעלה. כיום כל אדם יכול להיכנס ולייצר בפלאפון שלו תמונה שלי מצביע למפלגה מסוימת, או נותן הודעה שכל הקלפיות סגורות ואין מה לבוא להצביע". לדבריו, "קלות השימוש באמצעים מטרידה מאוד. המידע רץ ממקום למקום במהירות, והיכולת להיות מושפע מתעמולה כזו היא גבוהה מאוד".

גמישות במכרזים וישיבות מרחוק

ועדת הבחירות תוכל להתקשר ללא מכרז עם ספקים שזכו במכרזי ממשלה, בתנאים מסוימים, כדי לתת מענה מהיר לצורכי הבחירות בתקופת החירום. עם זאת, מובהר כי התקשרות מעל 2.5 מיליון ש"ח תחייב אישור של ועדת הפטור של ועדת הבחירות המרכזית ומטעמים מיוחדים שיירשמו.

הוועדה המרכזית והוועדות האזוריות יוכלו לקיים ישיבות מרחוק בווידאו, בכפוף לתנאים שיבטיחו השתתפות מלאה של החברים. קיום ישיבה בהיוועדות חזותית יחייב את אישור רוב חברי הוועדה, ונקבע במפורש כי דיונים בבקשות לפסילת מועמדים או רשימות לא יתקיימו בהיוועדות חזותית.

תיקוני קבע בדיני הבחירות

בנוסף להוראות השעה, הצעת החוק כוללת מספר תיקוני קבע שיחולו גם על מערכות בחירות עתידיות. בין היתר: הרחבת אפשרויות סימון פתקי ההצבעה לשלוש אותיות במקום אחת או שתיים, הקדמת המועד להגשת רשימות מועמדים ב-3 ימים כדי לאפשר זמן מספק לבדיקתן, והענקת סמכות ליו"ר ועדת הבחירות המרכזית למחוק מועמד שאינו כשיר במקרים טכניים.

כמו כן, יו"ר ועדת הבחירות יוסמך לקבוע אגרות בהליכים לפי חוק דרכי תעמולה, ותורחב חובת השקיפות בהקשר לתעמולה - החובה החלה היום על מתמודד בבחירות, גוף קשור לסיעה, גוף פעיל בבחירות או מי מטעמם, תחול לא רק בתקופת הבחירות. עם זאת, החובה החלה על מי שמפרסם בתשלום תוכן תעמולה אך אינו קשור לגורמים שצוינו, תוסיף לחול רק בתקופת הבחירות.

הסעיפים שהוסרו מההצעה

כאמור, יו"ר הוועדה רוטמן הסיר מהצעת החוק מספר סעיפים שהיו במחלוקת, כדי להבטיח את העברתה בהסכמה. בין הסעיפים שהוסרו: אפשרות לבוחר להודיע על כתובת חלופית לצורך שיוכו לקלפי בבחירות הקרובות, עיגון קבוע של האפשרות להציב קלפיות בבתי אבות ודיור מוגן, הרחבת ההסדר הקיים להצבעה בחו"ל לאזרחים המשרתים בשירות אזרחי או לאומי-אזרחי, ואפשרות לתשלום דמי חבר במפלגה עבור קרובי משפחה.

הצעת החוק תועבר כעת לדיון בוועדות הרלוונטיות לקראת הכנתה לקריאה שנייה ושלישית.