סערה משפטית התחוללה היום (ראשון) בוועדת החוקה, חוק ומשפט, במהלך דיון סוער בהצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. הדיון, שעסק בשאלת הגדרת היועמ"ש כ"שומר סף", הפך במהרה לעימות חריף ואישי בין יו"ר הוועדה ח"כ שמחה רוטמן לבין המשנה ליועמ"שית, עו"ד ד"ר גיל לימון, כאשר סוגיית גיוס החרדים והמעצרים הוצתה במרכז החדר.

המשנה, ד"ר גיל לימון, פתח באזהרה מפני השלכות הפיצול המוצע, וטען כי המתווה החדש מותיר את היועמ"ש ללא הגדרת תפקיד של שמירה על האינטרס הציבורי: "הייעוץ המשפטי הוא לא חוברת הפעלה. לפי המנגנון המוצע, שמירת האינטרס הציבורי אינה בידי היועמ"ש. מה קורה ביום שרוצים לפטר את התובע הכללי או שומר סף? מי יטפל בזה? היום יש שילוב של שמירה על אינטרס ציבורי עם ייעוץ משפטי, ולפי ההצעה לא יהיה אף גורם הכי בכיר במערכת שהאינטרס הציבורי לנגד עיניו - זה קריטי בבחירות, במצבי חירום, ובשאלות של אכיפת חוק, כמו סוגיית הגיוס שנמצאת עכשיו בדיונים".

רוטמן תקף: "מהלכים הזויים של גיל לימון וגלי בהרב מיארה"

דבריו של לימון עוררו את זעמו של יו"ר הוועדה, ח"כ שמחה רוטמן, שניצל את סוגיית הגיוס כדי לתקוף חזיתית את התנהלות הייעוץ המשפטי לממשלה: "זו דוגמה מצוינת איך היועמ"ש עושה שימוש בסמכויותיו בניגוד לאינטרס הציבורי", הטיח רוטמן בלימון.

"עוד לא מצאתי מישהו אחד שרוצה לגייס חרדים, שמתוסכל מכך שבני משפחתו המיידית עשו אלף ימי מילואים ואיבד חבריו, וחושב בתום לב שהמהלכים ההזויים שמובילים גיל לימון וגלי בהרב מיארה, תורמים לגיוס חרדים", תקף רוטמן. "אין אדם אחד מהצבא שאומר שזה עוזר, אין אחד שחושב שזה תורם לגיוס או לאינטרס הציבורי. זו דוגמה מצוינת שמראה כמה אתם לא יודעים לשמור על האינטרס הציבורי".

גיל לימון: "לממשלה לא נוח פוליטית לאכוף את הדין"

המשנה ליועמ"שית ד"ר לימון לא נותר חייב והשיב בטון תקיף, כשהוא מסתמך על פסיקות בית המשפט העליון בנוגע לאכיפת חוק הגיוס והמעצרים: "זו דוגמה מצוינת בשני מובנים. יש לקרוא את פסיקת בית המשפט על השילוב בין האכיפה הפלילית לאכיפה המנהלית-אזרחית, וזה החיבור בין עולם הייעוץ המשפטי לעולם התביעה".

לימון הבהיר כי המערכת פועלת אך ורק לפי החוק ולא לפי מפת אינטרסים פוליטית: "מעל לכל יש אינטרס ציבורי ויש פסיקות בית משפט. זה לא עניין שבגלל שלא נוח לאכוף את הדין פוליטית - אז לא יאכפו את הדין, הרי זה בדיוק החשש, כי לממשלה לא נוח פוליטית. יש פסיקה פה אחד של 9 שופטי עליון ו-5 שופטים בהליך השני, גם על אכיפת החוק ועל המעצרים. אי אפשר לחלוק על זה. ברגע שהופכים את הפסיקה הזו לאינטרסים פוליטיים, מי דואג לאינטרס הציבורי במבנה הזה?".