כיכר השבת
כחול, אדום ולבן

חגיגה של צבעים: משכן הכנסת הואר בצבעי דגל ארצות הברית | תיעוד

כחול, אדום ולבן: הכנסת מוארת בצבעי ארצות הברית לרגל יום העצמאות ה-250 | בנוסף, במהלך השבוע האחרון הוצגו בכניסות למשכן סרטים ותצלומים מביקורי נשיאי ארצות הברית, ראשי בתי הנבחרים ואישים נוספים בכנסת | צפו בתיעוד (כנסת)

משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב
משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב| צילום: צילום: נתן וייל דוברות הכנסת

הערב, (מוצאי שבת) ה-4 ביולי 2026, המועד בו ארצות הברית של אמריקה מציינת 250 שנים להכרזת עצמאותה, משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב.

בנוסף, במהלך השבוע האחרון הוצגו בכניסות למשכן סרטים ותצלומים מביקורי נשיאי ארצות הברית, ראשי בתי הנבחרים ואישים נוספים בכנסת.

יושב-ראש הכנסת אמיר אוחנה מסר: "היום, העולם החופשי מציין מאורע היסטורי של ממש: 250 שנה להקמתה של ארצות הברית של אמריקה. באחד מההישגים הגדולים בתולדות האנושות, ייסדו האבות המייסדים של אמריקה את הרפובליקה המודרנית הגדולה הראשונה, מגדלור של חירות, שממשיך להנחות את האנושות אל ערכי החופש וכבוד האדם".

אוחנה הוסיף ואמר: "בשם הכנסת ובשם העם בישראל, אני מבקש לברך מעומק הלב את העם האמריקאי. אני מבקש גם להביע את תודתנו להנהגה האמריקאית על מנהיגותה ועל הברית האיתנה עם ישראל. יום עצמאות שמח, ארצות הברית של אמריקה"

משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב (צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת)
משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב (צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת)
משכן הכנסת מואר בצבעים כחול, אדום ולבן - צבעי דגל ארה״ב (צילום: נועם מושקוביץ' דוברות הכנסת)
אמיר אוחנההכנסתדגל ארה"ב

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר בכנסת:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר