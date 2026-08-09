כעת זה רשמי: חבר כנסת מיש עתיד הגיש מכתב התפטרות מהכנסת

חבר הכנסת יואב סגלוביץ' הגיש היום (חמישי) ליו"ר הכנסת, חבר הכנסת אמיר אוחנה, את מכתב התפטרותו מהכנסת. על פי החוק, התפטרותו תיכנס לתוקף בתוך 48 שעות ממועד מסירת המכתב, ובכך יסתיים פרק בן חמש שנים בחייו הפוליטיים.

סגלוביץ', שכיהן כחבר כנסת מטעם מפלגת יש עתיד מאז שנת 2019, שימש גם כסגן השר לביטחון הפנים בממשלת השינוי. במהלך תקופת כהונתו עסק בנושאי ביטחון פנים ומאבק בפשיעה, ועתה הוא בוחר לעזוב את הזירה הפוליטית.

"להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת"

בהודעה שפרסם סגלוביץ', הוא מסר כי "בכוונתי להמשיך לפעול בזירה הציבורית בדרך אחרת, במטרה להיות חלק מתיקון ושיפור המצב הביטחוני והחברתי במדינה". הוא לא פירט באיזו דרך בדיוק יבחר להמשיך את פעילותו הציבורית, אך ברור כי הוא אינו מתכוון להיעלם מהזירה הציבורית.

יו"ר מפלגת יש עתיד, יאיר לפיד, הגיב להתפטרות במסר חם. "חברי יואב סגלוביץ' הודיע היום על סיום תפקידו כחבר כנסת מטעם יש עתיד", כתב לפיד. "לאורך כל שנות שירותו ביש עתיד, בכנסת וכסגן השר לביטחון הפנים, הוא פעל ביושרה ומקצועיות למען אזרחי ישראל ושמירה על שלטון החוק".

לפיד: "פעלנו יחד למיגור הפשיעה"

לפיד הוסיף והדגיש את שיתוף הפעולה ביניהם בתקופת ממשלת השינוי. "בזמן ממשלת השינוי פעלנו יחד למיגור הפשיעה בישראל ואני מודה לו על כך", ציין יו"ר יש עתיד. הוא סיים את דבריו באיחולים: "אני מודה לו על תרומתו ליש עתיד ולמדינת ישראל ומאחל לו בהצלחה בהמשך דרכו".

ההתפטרות מצטרפת לשורה של שינויים במפלגת יש עתיד בתקופה האחרונה, על רקע הסקרים המורידים את המפלגה. כזכור, גם חבר הכנסת רון כץ הודיע לאחרונה על עזיבת הפוליטיקה ועל כוונתו לפתוח משרד עורכי דין.

סגלוביץ' צפוי להמשיך בפעילות ציבורית, אך טרם ברור באיזו מסגרת. לאחרונה דווח, כי הוא מנהל מגעים עם מנסור עבאס להצטרפות למפלת רע"ם.