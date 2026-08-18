נתניהו לאחר שהצביע בפריימריז ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

לאחר השלמת ספירת הקולות בפריימריז בליכוד, ראש הממשלה ויו״ר המפלגה בנימין נתניהו מקיים הערב (שלישי) סבב שיחות עם בכירי הליכוד שהתברגו בצמרת הרשימה, בהם אלי כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין ומירי רגב.

נתניהו התקשר לשר כהן, שניצח בפריימריז בפער גדול, ובירך אותו על הישגו. בשיחה סיכמו השניים להירתם יחד לטובת ניצחון הליכוד וגוש הימין בבחירות. ראש הממשלה שוחח גם עם יו״ר הכנסת אמיר אוחנה ובירך אותו על ההישג המרשים בפריימריז, שבהם נבחר למקום השני עם כמעט 43 אלף קולות. בנוסף, נתניהו שוחח עם שר המשפטים יריב לוין, שהתברג במקום השלישי בפריימריז. בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על תוכן השיחה. אירוע חמור בירושלים: תא המטען נפתח - ואלו האנשים שהתחבאו בתוכו קובי אטינגר | 18:07 ראש הממשלה שוחח גם עם השרה וחברת הקבינט מירי רגב, בירך אותה על הישגה ועל היותה האישה הראשונה ברשימה, שיבח את פועלה ואת דרכם המשותפת והדגיש את חשיבות התוצאה לליכוד.

ממראות הפריימריז ( צילום: דוד כהן, פלאש 90 )

רגב הודתה לנתניהו וציינה כי כעת העת לשנס מותניים ולפעול להצלחת הליכוד וגוש הימין בבחירות.

ההישגים של נתניהו בפריימריז: ביטן וברקת נדחקו, גוטליב נותרה מחוץ לצמרת

סבב השיחות מגיע לאחר שבליכוד מסרו עם סיום הפריימריז כי נתניהו מרוצה מאוד מהתוצאות ומהרכב הרשימה שנבחרה.

לצד ההודעה הרשמית, תוצאות הפריימריז מספקות גם כמה הישגים פוליטיים מבחינת נתניהו. דוד ביטן, שפעל בתקופה האחרונה לא אחת בניגוד לעמדתו של ראש הממשלה, נדחק למקום ה-23 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה, ואילו ניר ברקת שובץ רק במקום ה-24.

גם התוצאה של ח״כ טלי גוטליב בולטת בהקשר הזה. בימים שקדמו לפריימריז דווח על לחץ בסביבת נתניהו מחשש שגוטליב תתברג במקום גבוה ואף בעשירייה הראשונה. בסופו של דבר היא סיימה במקום ה-12 בבחירה הארצית, שמציב אותה במקום ה-20 ברשימת הליכוד לכנסת הבאה.