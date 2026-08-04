ח"כ חנוך מיליבצקי באולפן "כיכר השבת" | צפו ח"כ חנוך מיליבצקי באולפן "כיכר השבת" | צפו 10 10 0:00 / 11:59

חבר הכנסת חנוך מליביצקי (הליכוד) הגיע לראיון אצל יוסי סרגובסקי באולפן 'כיכר השבת', שבו התייחס בשורה של נושאים נציבים בלב הסערה הפוליטית: מהעברת התקציבים בוועדת הכספים במהלך הפגרה, דרך גיוס בני הישיבות והתנהלות היועמ"שית, ועד לעתיד הברית ההיסטורית בין הליכוד לציבור החרדי.

"האופוזיציה רוצה שיהיה רע כדי להרוויח בבחירות" בפתחת הראיון התייחס מליביצקי להחלטת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה לאפשר את כינוסה של ועדת הכספים במהלך הפגרה לשם שחרור תקציבים. "אנחנו וגם יו"ר הכנסת לא מוכנים שתקציבים שנחוצים לביטחון, למפעלי התיישבות, לחינוך החרדי ולרשויות המקומיות יעצרו", הבהיר מליביצקי. "רק האופוזיציה רוצה שבמדינת ישראל יהיה רע בשלושת החודשים הקרובים כדי שזה יעזור להם בבחירות. לא ניתן לזה לקרות". שורד הטבח בבארי שאיבד את אשתו ובנו קיבל הצעת שיריון בליכוד - כך הוא ענה יוני גבאי | 03.08.26 הפסד כואב ללזימי: בג"ץ דחה את הבקשה לעצור דיון בהעברת כספים קואליציוניים משה כהן | 10:58 סוגיית הגיוס: "מי שלומד יישאר ללמוד, מי שלא - למה שיהיה מיוחס?" בהתייחסות לדבריו האחרונים של ראש הממשלה בנימין נתניהו בנוגע לחובת הלימוד או הגיוס, דחה מליביצקי את הטענה כי בחרדי הפכו ל"משקולת" עבור הליכוד. "אני לא חושב שמישהו בליכוד חושב שהחרדים הם נטל. ה-DNA הליכודי הוא אמוני", אמר. "אין מחלוקת שמי שלומד תורה צריך להישאר ללמוד - לפפחות לא אצלנו. אבל מי שלא לומד, למה שהוא יהיה מיוחס על מישהו אחר? בפרט כיום, כשבצבא מתאימים מסלולים שמאפשרים לנער חרדי להיכנס חרדי ולצאת חרדי, עם כשרות מיוחדת, ללא נשים ועם סדר יום מותאם". כשנשאל מדוע צה"ל נמנע מלקדם מסלולים כאלה לפני השביעי באוקטובר, השיב: "חייל חרדי בחטיבת החשמונאים עולה לצבא הרבה יותר מחייל שאינו חרדי. לפני האסון צה"ל נשלט על ידי תפיסה פרוגרסיבית של 'צבא קטן וחכם'. אחרי הטבח הבינו שחייבים צבא גדול. מפקדים כמו אלוף-משנה דודו כהן (קליפה) מבינים כיום שכדי להביא עוד חרדים, חייבים להראות שהם חוזרים הביתה חרדים ושומרים על אורח חייהם".

ח"כ חנוך מיליבצקי בראיון לאולפן "כיכר השבת" ( צילום: כיכר השבת )

מתקפה על היועמ"שית והאופוזיציה: "הפכו 90 אלף איש לעבריינים"

מליביצקי החריף את טענותיו כלפי היועצת המשפטית לממשלה וראשי האופוזיציה, והאשים אותם בניסיון להפיל את הממשלה בכל מחיר: "היועמ"שית הפכה בן לילה קבוצה של 80-90 אלף אנשים נורמטיביים לעבריינים. זו קבוצה שנלחמת על השרידות השלטונית שלה כי היא יודעת שהיא מפסידה את המאבק הדמוגרפי והאמוני".

בדבריו כיוון ישירות נגד חברי כנסת מהאופוזיציה: "אנשים כמו יאיר גולן מקדשים את השנאה ככלי עבודה. אלו אנשים מסוכנים מאוד שאי אפשר לעשות איתם שום שותפות. כל הכנופיה הזו שמתהדרת בשם 'הדמוקרטים' מתכננת בדיוק את ההפך מדמוקרטיה".

מליביצקי הוסיף אמירה חריפה: "אפילו לאחמד טיבי ולאיימן עודה יש יותר ערך לתורה מאשר לאנשים האלה".

אזהרה לציבור החרדי: "השמאל ירדוף אתכם"

בתשובה לשאלה על הקולות ביהדות התורה (בהם נציגי חסידות גור) הבוחנים אלטרנטיבות פוליטיות, שיגר מליביצקי אזהרה תקיפה:

"כל הדיבורים כאילו השמאל ייתן ליהודים לשבת וללמוד תורה הם הזיה ואחיזת עיניים. השותפים הקואליציוניים האפשריים שלהם לא יאפשרו זאת. ח"כ גלעד קריב מדבר על הלאמת החינוך העצמאי, על מעצרים ועל סגירת ערוצים. המחשבה הגירונית הבדלנית כאילו 'ניתן לפריץ את מה שהוא רוצה ונסתדר איתו' היא שגויה. הפריץ הזה יחזור לרדוף אתכם אחר כך. לא יעזבו אתכם בשקט".

הוא הדגיש כי הברית הטבעית היא עם המחנה האמוני: "אנחנו לעולם לא לפגוע בעולם התורה. נגן עליו כמיטב יכולתנו".

"כישלון הרפורמה המשפטית - המבחן שלנו בקדנציה הבאה"

בסיום הראיון הודה מליביצקי בגלוי בכישלון הממשלה לקדם את השינויים במערכת המשפט בקדנציה הנוכחית:

"אנחנו לא באמת שולטים. כל הסיפור של הרפורמה המשפטית לא עבד ונכשלנו בו. הציבור מבין כיום שמי שמחבל ותוקע את כל המהלכים זו המערכת המשפטית שאין עליה שום ביקורת או ריסון".

מליביצקי חתם במסר חד לבוחרי הימין: "לי ברור כחבר כנסת בליכוד שנפגש עם השטח: אם לא נעשה את השינוי הזה בקדנציה הבאה, לא נוכל לבקש את אמון הציבור - כי לא יתנו לנו אותו. זה הצ'אנס האחרון. כמו בכדורגל - הבאת עונה טובה? יאריכו לך חוזה. לא הבאת תוצאות? יפטרו אותך. זה בדיוק מה שיעשו לנו אם לא נביא תוצאות".