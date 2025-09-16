אחרי הסערה: בעיריית תל אביב חזרו בהם מהסעיפים המקוממים

"העירייה הרוויחה ביושר את הביקורת": היום (שלישי) התקיים דיון בוועדת הפנים, לאחר שלפני מספר שבועות - עיריית תל אביב דרשה מבתי כנסת הפועלים בשטחה לחתום על חוזה שיחייב אותם לספק שירותי דת "ללא הבדלי מין או אמונה". כאשר לפי הטענה, בתי כנסת שסירבו לחתום על ההסכם ידרשו לפנות את הקרקע, המצויה בבעלות העירייה.
במהלך הדיון, מתח יו"ר הוועדה, ח"כ קרויזר, ביקורת חריפה על נציגי משרד הדתות ומנכ"ל המשרד, יהודה אבידן, שלא הגיעו לדיון למרות שזומנו: "זה זלזול בכנסת ובעבודתה. נציגי ממשלה מחויבים להגיע לדיונים, ולא נסבול התנהגות כזו".
מטעם עיריית תל אביב-יפו הגיע סגן ראש העיר, אלחנן זבולון, כדי להבהיר את הנושא. לדבריו: הסעיף הבעייתי, שדרש מבתי הכנסת לספק שירותי דת "ללא הבדל מין ואמונה", תוקן כבר לפני כ- 8 חודשים.
כשהוא מסביר: "הטעות התרחשה כתוצאה מכך שבעבר הופץ חוזה אחיד לכלל מוסדות הציבור בעיר הממוקמים על קרקע עירונית, בהתאם לדרישת מבקר המדינה. חוזה זה נועד להבטיח שכל המוסדות יספקו שירותים ללא אפליה. לאחר שבית כנסת פנה לעירייה וטען שהמילה "אמונה" אינה מתאימה לפעילותו, החוזה תוקן והופץ מחדש באופן ייעודי לבתי כנסת, ללא המילה השנויה במחלוקת".
לאחר ההבהרה, יו"ר הוועדה, הדגיש כי העירייה "הרוויחה ביושר את חוסר האמון של הציבור בה", במיוחד לאור האירועים האלימים שאירעו ביום הכיפורים הקודם. בהמשך הוא אף הוא הודה לסגן ראש העיר על ההבהרה, והבטיח להמשיך ולעקוב אחר הנושא.
