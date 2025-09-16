אחרי הסערה: בעיריית תל אביב חזרו בהם מהסעיפים המקוממים

בית כנסת בשכונת פלורנטין בתל אביב | אילוסטרציה ( צילום: Tomer Neuberg/FLASH90 )

"העירייה הרוויחה ביושר את הביקורת": היום (שלישי) התקיים דיון בוועדת הפנים, לאחר שלפני מספר שבועות - עיריית תל אביב דרשה מבתי כנסת הפועלים בשטחה לחתום על חוזה שיחייב אותם לספק שירותי דת "ללא הבדלי מין או אמונה". כאשר לפי הטענה, בתי כנסת שסירבו לחתום על ההסכם ידרשו לפנות את הקרקע, המצויה בבעלות העירייה.