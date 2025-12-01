כיכר השבת
אין כאן ניגוד עניינים?

לעומתית לממשלה: בהרב מיארה יוצאת נגד פיצול תפקידה "פגיעה ביסודות המשטר"

גלי בהרב מיארה יוצאת נגד פיצול תפקיד היועמ"שית | לדבריה: ״ההצעות הופכות את היועץ המשפטי לממשלה והתובע הכללי מגורם ממלכתי, לעורך הדין של השלטון״ (חדשות)

היועמ"שית גלי בהרב מיארה (צילום: אורן בן חקון - פלאש 90)

ממשיכה לאתגר את הממשלה: היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה הגישה טענה היום (שני) כי עברת החוק לפיצול תפקיד היועמ"ש יביא לפגיעה במשטר החוק בישראל.

לדבריה של מיארה: "משמעותן של הצעות החוק היא ביטול מוחלט של מוסד היועץ המשפטי, המהווה ערובה חיונית למשטר הדמוקרטי, והחלפתו בשלושה בעלי תפקידים, שכל אחד מהם כשלעצמו ושלושתם ביחד מהווים שינוי מהותי ביחס למאפיינים הקיימים של מוסד היועץ המשפטי לממשלה".

עוד הוסיפה וטענה היועמ"שית: "מדובר בביטול הפונקציה של שמירת סף בתפקידי היועץ המשפטי לממשלה, ובהפיכתו מגורם ממלכתי המחויב לאינטרס הציבורי לעורך דינו הפרטי של השלטון. מדובר בשינוי משטרי מהותי, שפגיעתו היא מערכתית ורחבה".

היועמ"שית השתמשה במילים קשות ביותר: "מדובר בשינוי משטרי של ממש שמשמעותו ביטול בפועל של מוסד הייעוץ המשפטי ושחיקה ופגיעה קשה בערובות דמוקרטיות מרכזיות ובליבת אופייה של שיטת המשטר הישראלית כשיטה דמוקרטית, הכוללת איזונים ובלמים בין רשויות השלטון ומגבלות על כוחה של הרשות המבצעת".

