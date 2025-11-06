יחזרו כולם? הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת סיירה היום (חמישי) בקריית שמונה ושלומי כדי להתרשם מקרוב מסיירות הביטחון והשיטור העירוני.

יו"ר הוועדה פוגל, אמר במהלך הסיור כי מדובר בשני יישובים סמוכי גדר שיהיה להן ניסיון מאד חשוב בהפעלת 'סיירות ביטחון' שמטרתן לחזק את ביטחון התושבים. "באנו ללמוד איך הפרויקט מתנהל, יתרונות וחסרונות".

ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אמר שמה שקורה היום משפיע קשה מאד על פעולות השיקום ו- 18 אלף איש שבו לעיר מתוך 26 אלף טרום המלחמה. "ניתרנו את הסיבות של אלה שלא שבו: פערי שכר, ביטחון, ואח"כ חינוך, פנאי ובילוי. פערי השכר אני לא אחראי אבל נשארתי עם התפישה הביטחונית וזה עיקר הבעיה שלנו בשיקום.

לדבריו: 50% מהעסקים חזרו ואף אחד מהם לא חזר להיקף הפעילות ולפדיון שלפני המלחמה. בהמשך ראש העיר פרט את הפערים בנושאי החירום הקיימים הם: תיקנון שוטרים נוספים לתחנה דבר המשפיע על המשימות, מיגון מוסדות חינוך, אי הכרה בכל העיר לנשיאת נשק, מערכות ה GIS לא תואמות, וחידוש מחסני החירום ועוד.

הגיעה לקניון להחליף בושם; השומר הערני גילה מה היה לה בתוך התיק דניאל הרץ | 16:55

דימה אפרצב, מנהל תנופה לצפון במשרד רוה"מ, ציין, כי מוזרמים לאזור הזה מיליארדים וזה מושך גורמים שונים ויחידת 'להב' פועלת בנושא: "קריית שמונה היא מרכזית. סוגיית הפרוטקשן כאן היא מוכרת ויש כאן הזדמנות לפעול בצורה יותר נחושה כי זה מונע מהרבה מאד עסקים להיפתח עד שהנושא לא יוסדר".

בסיור השתתפו ח"כ נאור שירי, נציגי צה"ל, משטרת ישראל, משרד הפנים ומשרד הנגב והגליל. בקרית שמונה קיבלה הוועדה סקירה מראש העיר, אביחי שטרן , על היחידה הטקטית המוקמת בעיר ובניית מעטפת הביטחון העירונית. בשלומי שמעה הוועדה מראש המועצה המקומית, גבריאל נעמן, ומנכ"ל המועצה, יוסף ולוצ'י, על התמודדות היישוב בזמן מלחמת "התקומה" .