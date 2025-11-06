כיכר השבת
הנתונים המפתיעים

"יש השפעה לתחושת הביטחון": כמה מתושבי קריית שמונה חזרו לבתיהם? 

הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת קיימה היום סיור נרחב בקריית שמונה ושלומי | ראש העירייה סיפר: "אחת הסיבות המרכזיות שאנשים לא חוזרים לפה, הם הפערי השכר ותחושת הביטחון שיש לה השפעה קשה על פעולות השיקום" (כנסת, בארץ)

בית הרוס בקריית שמונה | ארכיון (צילום: אייל מרגולין/פלאש90)

יחזרו כולם? הוועדה לביטחון לאומי של הכנסת סיירה היום (חמישי) בקריית שמונה ושלומי כדי להתרשם מקרוב מסיירות הביטחון והשיטור העירוני.

יו"ר הוועדה פוגל, אמר במהלך הסיור כי מדובר בשני יישובים סמוכי גדר שיהיה להן ניסיון מאד חשוב בהפעלת 'סיירות ביטחון' שמטרתן לחזק את ביטחון התושבים. "באנו ללמוד איך הפרויקט מתנהל, יתרונות וחסרונות".

ראש עיריית קריית שמונה, אביחי שטרן, אמר שמה שקורה היום משפיע קשה מאד על פעולות השיקום ו- 18 אלף איש שבו לעיר מתוך 26 אלף טרום המלחמה. "ניתרנו את הסיבות של אלה שלא שבו: פערי שכר, ביטחון, ואח"כ חינוך, פנאי ובילוי. פערי השכר אני לא אחראי אבל נשארתי עם התפישה הביטחונית וזה עיקר הבעיה שלנו בשיקום.

לדבריו: 50% מהעסקים חזרו ואף אחד מהם לא חזר להיקף הפעילות ולפדיון שלפני המלחמה. בהמשך ראש העיר פרט את הפערים בנושאי החירום הקיימים הם: תיקנון שוטרים נוספים לתחנה דבר המשפיע על המשימות, מיגון מוסדות חינוך, אי הכרה בכל העיר לנשיאת נשק, מערכות ה GIS לא תואמות, וחידוש מחסני החירום ועוד.

דימה אפרצב, מנהל תנופה לצפון במשרד רוה"מ, ציין, כי מוזרמים לאזור הזה מיליארדים וזה מושך גורמים שונים ויחידת 'להב' פועלת בנושא: "קריית שמונה היא מרכזית. סוגיית הפרוטקשן כאן היא מוכרת ויש כאן הזדמנות לפעול בצורה יותר נחושה כי זה מונע מהרבה מאד עסקים להיפתח עד שהנושא לא יוסדר".

בסיור השתתפו ח"כ נאור שירי, נציגי צה"ל, משטרת ישראל, משרד הפנים ומשרד הנגב והגליל. בקרית שמונה קיבלה הוועדה סקירה מראש העיר, אביחי שטרן , על היחידה הטקטית המוקמת בעיר ובניית מעטפת הביטחון העירונית. בשלומי שמעה הוועדה מראש המועצה המקומית, גבריאל נעמן, ומנכ"ל המועצה, יוסף ולוצ'י, על התמודדות היישוב בזמן מלחמת "התקומה" .

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בכיכר בכנסת:

לעוד כתבות
כיכר השבת
פנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר