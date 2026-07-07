( צילום: עמוד ה-X של נרקיס ובזק )

האם משכן הכנסת הופך לזירת קמפיין עבור מתמודדי הפריימריז במפלגת הדמוקרטים? בעקבות פניית ״כיכר השבת״, ארגון ״בצלמו״ פנה לקצין הכנסת, ניצב יובל חן, וליו״ר הכנסת ח״כ אמיר אוחנה, בדרישה להתערב ולנקוט צעדים נגד מועמדים שלטענתו מנצלים את משכן הכנסת לצורכי קמפיין פוליטי.

הפנייה מגיעה לאחר שאמש (שני) הגיע מועמד הדמוקרטים נאור נרקיס למשכן הכנסת, נכנס לחדר סיעת ש״ס, צילם במקום סרטון שהופץ ברשתות החברתיות והציג חומרי תעמולה פוליטיים. בסרטון נראה נרקיס בחדר הסיעה כשהוא מחזיק דפים ומצהיר כי הגיע למקום ״כדי להגיש להם את הצעת החוק להפרדת דת ממדינה״, שלדבריו נועדה ״לסיים את הממסד הדתי והחרדי בישראל ולהפריד אותו מתקציב המדינה״.

המכתב של בצלמו

אלא שלא מדובר במקרה הראשון. רק בשבוע שעבר הגיעה חברת הכנסת לשעבר ענבר בזק, המתמודדת אף היא בפריימריז של הדמוקרטים, למשכן הכנסת ותלתה דמויי ״צווי גיוס״ על דלתות לשכותיהם של חברי הכנסת החרדים. המיצג תועד והופץ כחלק מהקמפיין שלה ברשתות החברתיות.

לאחר האירוע הקודם כבר הוגשה תלונה בנושא ע״י ארגון ״בצלמו״, אולם כעת, בעקבות המקרה הנוסף ופניית ״כיכר השבת״, פנה מנכ״ל הארגון שי גליק שוב לקצין הכנסת וליו״ר הכנסת בדרישה לנקוט צעדים משמעותיים נגד המעורבים ואף לבחון את איסור כניסתם למשכן.

במכתבו טען גליק כי מדובר ב״מדרון חלקלק ומסוכן״ והזהיר כי היעדר תגובה לאירועים עלול להביא למקרים נוספים. לדבריו, ״משכן הכנסת אינו במה לפרובוקציות זולות של מועמדים בפריימריז המחפשים תשומת לב תקשורתית״.

ב״בצלמו״ דורשים לזמן את המעורבים לבירור ולנקוט צעדים שימנעו, לטענתם, שימוש נוסף במשכן הכנסת לצורכי קמפיין ותעמולה פוליטית.