יאיר גולן: "קראתי לנאור נרקיס והייתה לנו שיחה קשה מאוד"

נאור נרקיס ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, חשף היום (שני) בריאיון לתוכנית "ספי ויניר" בגלי צה"ל על שיחה קשה שקיים עם הפעיל החברתי נאור נרקיס, המתמודד בפריימריז של המפלגה. "קראתי לנאור נרקיס והייתה לנו שיחה קשה מאוד", מסר גולן, תוך שהוא מבהיר כי הציב קו אדום ברור לחברי רשימתו בכל הנוגע להתקפות על המגזר הדתי-לאומי ותלמידי ישיבות ההסדר.

השיחה התקיימה בין היתר בעקבות סערה ציבורית שעוררו דבריו של נרקיס בסוף השבוע האחרון, כאשר השתלח בלוחמים חובשי הכיפות הסרוגות וטען כי הם נפלו באחוזים גבוהים במהלך המלחמה בשל כך שלא עשו שירות מלא בצבא כמו חילונים. בריאיון לערוץ i24NEWS אמר נרקיס: "אם הם היו עושים שירות מלא כמו חילונים, אולי הם לא היו נופלים כל כך הרבה". גולן הדגיש בדבריו כי לא יסבול סגנון מסוג זה בתוך הבית הפוליטי שלו. "התבטאויות נגד ציבורים שלמים במדינת ישראל לא יהיו יותר במפלגה שלנו", הבהיר יו"ר 'הדמוקרטים' בנחרצות היום. לדבריו, "הוא שמע את הדברים וקיבל אותם". הפרדה ברורה פינדרוס: "לירות ברגלי לזימי" | הוגשה תלונה במשטרה יוני גבאי ודניאל הרץ | 14:57 נתניהו הציע שריון בליכוד למשיא המשואה וגיבור ישראל - זו הייתה תשובתו יוני גבאי | 28.06.26 "אנחנו נמצאים בתקופה שבה אני חושב שזה פשוט לא נכון לתקוף את תלמידי ישיבות ההסדר", הסביר גולן את ההיגיון העומד מאחורי הנחייתו החדשה. "במקום זה, צריך לדבר על המנהיגות הפוליטית מהציונות הדתית, שהיא זו שגוררת אותנו לקיצוניות מסוכנת".

יאיר גולן ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

את דבריו בנושא זה חתם גולן בסימון מטרות פוליטיות מוגדרות ובהצבעה על הכתובת הראויה בעיניו להפניית ביקורת ציבורית נוקבת. יו"ר המפלגה סיכם את הסוגייה באופן שאינו משתמע לשני פנים: "מי שצריך לתקוף אלו הם בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, ולא את תלמידי הישיבות עצמם".

רקע: הפריימריז ב'הדמוקרטים'

מפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן חשפה לאחרונה את רשימת 51 המתמודדים בבחירות המקדימות לכנסת. הפריימריז, שייערכו ב-20 ביולי, יאפשרו ל-85 אלף מתפקדים לעצב את הרשימה שתתמודד בבחירות הכלליות. מספר המתפקדים במפלגה מהווה שיא מאז שנות ה-90 ומעיד על התחזקות המפלגה בקרב ציבור שמחפש אלטרנטיבה פוליטית.

נאור נרקיס, שרואה בעצמו פעיל חילוני שמטרתו לחלן את הציבור היהודי, מרבה להתכתב ברשת כנגד דתיים וחרדים. דבריו האחרונים עוררו סערה רבה, כאשר טען שהעובדה שחיילים מישיבות ההסדר עושים שירות מקוצר גורמת לכך שלא יקבלו את הניסיון המתאים לשדות הקרב.