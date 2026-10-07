נקלעה להוצאה לפועל בגלל טעות בזיהוי • בית המשפט: "כשל חמור"

בית המשפט לתביעות קטנות בראשון לציון חשף לאחרונה מקרה מזעזע של כשל מערכתי, שבו טעות אנוש פשוטה הפכה לסיוט ממשי עבור אישה חפה מפשע. הרשמת הבכירה דורון זיו-אב מתחה ביקורת חריפה על שרשרת הכשלים שהחלה בחברת אגד והמשיכה למערכות האכיפה, כאשר אף גורם לא טרח לבדוק את הסתירות הבולטות בנתונים.

המקרה החל כאשר נוסע שנתפס בתחבורה הציבורית מסר את שמו וכתובתו, אך הקליד בטעות את מספר תעודת הזהות של התובעת. למרות שהסתירה בין השם למספר הזהות הייתה בולטת וברורה, מנגנון הגבייה המשיך לפעול באוטומטיות ללא כל בדיקה. בית המשפט קבע כי חברת אגד התרשלה באופן חמור כאשר לא ביצעה בדיקה מספקת של פרטי החייב. כך הותאמו פרטי החוב לתובעת למרות שהשם והכתובת שייכו לאדם אחר לחלוטין.

מכתבי ההתראה שנשלחו הגיעו לכתובת בבת ים שאינה קשורה כלל לתובעת, והיא לא ידעה דבר על ההליך המשפטי המתנהל נגדה. השלב החמור ביותר הגיע עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, שבו הופעלו סמכויות דרמטיות שפגעו בחשבון הבנק שלה, בנכסיה ובנתוני האשראי. הרשמת זיו-אב הדגישה בפסק הדין כי "עם הסמכות, באה אחריות", וכי מי שמפעיל הליכי גבייה אינו יכול להסתפק בהזנת נתונים עיוורת מבלי לוודא את נכונותם.

ביקורת נוקבת הופנתה גם כלפי רשות האכיפה והגבייה על הקלות שבה ניתן לפתוח תיק הוצאה לפועל מבלי לעצור ולבדוק סתירות בסיסיות בנתונים. בית המשפט ציין כי המערכת פעלה באוטומטיות מוחלטת, ללא כל מנגנון בקרה שיכול היה לזהות את הטעות הבולטת ולמנוע את הנזק.

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הפגיעה בתובעת הייתה קשה ומשמעותית. בקשות שהגישה לקבלת הלוואות בסכומים של 10 עד 12 אלף שקל נדחו בשל נתוני האשראי הפגומים, והיא נאלצה להיעזר בקרובי משפחה למימון צרכיה השוטפים. בסופו של דבר, בית המשפט פסק לטובתה פיצוי בסך 16 אלף שקל בגין הנזק שנגרם לה, בתוספת 1,500 שקל הוצאות משפט.

פסק הדין מצטרף לשורה של מקרים דומים שבהם בתי המשפט מתחו ביקורת על התנהלות רשלנית של חברות וגופים ציבוריים. במקרה אחר שנדון לאחרונה, עורך דין חויב בפיצויים כבדים לאחר שזנח לקוחות והסתיר מהם מידע קריטי על מחיקת תביעתם.