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בית המשפט: פלילים, פסיקה וכתבי אישום

בית המשפט: פלילים, פסיקה וכתבי אישום

סיקור נרחב של דרמות משפטיות, פלילים, חקירות ופסקי דין מבית המשפט

פריצה או מבצע השפעה 

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חשד למרמה

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3

פשיעה בדרום

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פסיקה חריגה

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3

הסדר פשרה

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גרר את הילד

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3

כישלון צורב

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בלי הגנה

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1

פיצול מבנה מגורים

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6

מכה משפטית לרשת

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2

פענוח רצח בשפרעם

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כיכר השבת
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