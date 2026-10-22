בית המשפט: פלילים, פסיקה וכתבי אישום

בית משפט השלום בירושלים הוציא צו מניעה דחוף נגד פעיל המחאה איתי לשם • יונתן אוריך תובע אותו במיליון שקלים בטענה שפרצו למכשירו והדליפו 19 אלף הודעות | לשם: "לא הייתה פריצה – זה מבצע השפעה מתוכנן" (בארץ)
בעלת דירה שהגישה תביעה חריגה נגד שכניה וטענה כי אדניות המרפסת שלהם גורמות נזק כבד למרפסתה נחלה כישלון צורב; המפקחת על רישום המקרקעין דחתה את התביעה בהחלטה חד־משמעית ואילצה את התובעת לשלם אלפי שקלים בגין הוצאות משפט ושכר טרחה (חוק ומשפט)
חוקרי להב 433 הודיעו על פענוח הרצח האכזרי של הישאם חוג'יראת, שנורה ברכבו בשפרעם באוגוסט האחרון. החשוד המרכזי שנעצר הוא חייל צה"ל שניסה להעלים ראיות ולהצית את זירת הפשע. הרקע: מלחמת דמים אכזרית בין ארגוני פשיעה בצפון (פשע ופלילים)