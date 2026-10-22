כל האישומים בוטלו: ניצחון מוחץ לתושב שנקנס ב-100 אלף שקל

בית המשפט המחוזי בתל אביב קיבל את ערעורו של יוסף הקרי, תושב העיר, וזיכה אותו מכל 105 עבירות החניה שבהן הורשע בשני הליכים נפרדים בבית המשפט לעניינים מקומיים. לצד זיכויו המלא, הורתה השופטת לימור ביבי על ביטול קנסות עתק שהושתו עליו בסכום מצטבר של 100 אלף שקלים.

הפרשה החלה לאחר שפקחי עיריית תל אביב רשמו להקרי עשרות דוחות בגין העמדת תשעה כלי רכב בשנים 2022–2023 ברחובות ורד ויחיעם בעיר, כשתוקף רישיונם פקע. בבית המשפט לעניינים מקומיים נקבע כי מדובר בכלי רכב הרשומים על שמו והוא ספג שני קנסות של 50 אלף שקלים, בתוספת הוצאות משפט, לאחר שההליך הוגדר כ"מתיש".

הקרי ערער למחוזי וטען באמצעות טענות משפטיות כי העירייה נכשלה בהוכחת יסודות העבירה, לא הוכיחה שהרכבים חנו ב"דרך" ציבורית והסתמכה על פלטי מחשב ועדויות פקחים שאינם מספקים ברף הפלילי. מנגד, המדינה טענה כי מדובר ב"מתדיין סדרתי" שהגיש מאות בקשות להישפט, וכי הפקחים התבססו על בדיקות מול מערכות משרד התחבורה.

השופטת ביבי דחתה אומנם את טענתו כי המקום אינו נחשב ל"דרך", אך קיבלה את טיעונו המרכזי בנוגע לכשל הראייתי. בפסק הדין נקבע כי המדינה לא הגישה תעודות עובד ציבור ולא הוכיחה שפלטי המחשב שעליהם הסתמכה התביעה עומדים בתנאים הנדרשים כרשומה מוסדית.

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השופטת הדגישה כי הסתמכות הפקחים על מידע ממאגר חיצוני מעוררת קושי ראייתי חמור, וכי היסוד המרכזי של העבירה – פקיעת התוקף – לא הוכח. "המדינה לא הציגה תעודות עובד ציבור כנדרש, ולא הוכיחה שהמידע ממערכות משרד התחבורה עומד בתנאי הקבילות", נקבע בפסק הדין.

כפועל יוצא מביטול ההרשעות וגזרי הדין, נמחקו הקנסות כולם. פסק הדין מצטרף לשורה של פסקי דין משפטיים שעוסקים בסוגיות של דוחות חניה ואכיפה עירונית, ומדגיש את חשיבות הוכחת יסודות העבירה ברף הפלילי הנדרש.