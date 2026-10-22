צו מניעה ותביעת מיליון: קרב ההדלפות מהנייד של יונתן אוריך

יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

פרשת ההדלפה המסעירה בלשכת ראש הממשלה תפסה תפנית משפטית דרמטית: השופטת הבכירה מרים קסלסי מבית משפט השלום בירושלים הוציאה צו ארעי במעמד צד אחד, האוסר על עו"ד לשעבר איתי לשם – פעיל מחאה וחוקר עצמאי של מבצעי תודעה – לפרסם, להפיץ או לעשות כל שימוש בחומרים הפרטיים שהוצאו מתוך מכשיר הנייד של יונתן אוריך, יועצו הקרוב של בנימין נתניהו.

הצו הדחוף ניתן בעקבות תביעת עתק על סך מיליון שקלים שהגיש אוריך נגד לשם, באמצעות פרקליטיו עוה"ד עמית חדד, נועה מילשטיין וליעד מור יוסף. לפי כתב התביעה, גורמים אלמונים פרצו לטלפון של אוריך ושמו את ידם על מידע אישי וחסוי בהיקף חסר תקדים. לשם, שקיבל לידיו קובץ אקסל ובו תיעוד של 107 שיחות וכמעט 19 אלף הודעות וואטסאפ, העלה חלקים מתוכן לרשתות החברתיות ואף הקים אתר ייעודי לצורך כך – תוך התעלמות מוחלטת ממכתבי התראה חריפים שנשלחו אליו.

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אלא שהסיפור מסתבך עוד יותר לנוכח תאוריית הקונספירציה החריפה שמציג לשם. לטענתו, כלל לא מדובר בפריצת סייבר פלילית, אלא ב"מבצע השפעה" מתוכנן היטב של אוריך עצמו לקראת הבחירות. לשם טוען כי אוריך חיבר בעצמו את הוואטסאפ שלו לשירות חיצוני בדובאי ובנה מערכת ניטור, תוך שהוא מייצר מראש "סיפור כיסוי" של רשלנות ואבטחה פרוצה כדי להדליף באופן סלקטיבי אך ורק שיחות שמשרתות את הנרטיב הפוליטי שלו ושל נתניהו.

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בעוד אוריך וסנגוריו רואים במעשיו של לשם פגיעה פלילית אכזרית בפרטיות וסחיטה תקשורתית, לשם מבטל את תביעת המיליון כ"ספין ובדיחה" שנועדו להסיט את האש. הוא טוען כי החומרים שפרסם מגלים קשרים בעייתיים של אוריך עם גורמים זרים ומבצעי השפעה שמנסים לתמרן את הציבור הישראלי.

כעת, כשהאתר עדיין מעורר סערה ברשת, נשואות העיניים לדיון הדרמטי שנקבע במעמד שני הצדדים ל-3 בנובמבר – שם יידרש בית המשפט להכריע בקו העדין שבין עבירת פריצה פלילית לבין טענות על מבצעי תודעה בלב הפוליטיקה הישראלית.

יצוין כי פרשת ההדלפה פרצה לכותרות לאחר שעורכי דינו של אוריך שלחו מכתבי התראה לפעילים נוספים שפרסמו את החומרים, ביניהם מתן אלקלעי וגיא לרר, מגיש תוכנית "הצינור", שאף הוא קיבל מכתב התראה בגין פרסום גרף שהציג לכאורה נתוני רייטינג שגויים של תוכניתו.

וואטסאפ ( צילום: shutterstock )

הפרשה מתרחשת על רקע מערכת הבחירות הסוערת, כאשר ראש הממשלה נתניהו עצמו התייחס לקשריו של אוריך עם קטאר בראיון טלוויזיוני והבהיר כי יועצו לא נחשף למידע מסווג ולא נכח בישיבות ביטחוניות. "הוא לא תודרך ביטחונית, כי לא היה לו שום מידע ביטחוני, הוא מחוץ לדלת", אמר נתניהו.