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חשד למרמה

עורכת דין נעצרה: 1.5 מיליון ₪ נעלמו מחשבון נאמנות

עורכת דין בתחום הנדל"ן נעצרה בחשד למרמה וגניבה בהיקף של כ-1.5 מיליון שקלים • הכספים הועברו מחשבון נאמנות לחשבונה הפרטי | חקירה סמויה ממושכת (חוק ומשפט)

דה
דניאל הרץ
כיכר השבת |
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נדל"ן ומעצר (צילום: יהודה גליקמן בשיתוף AI )

עורכת דין העוסקת בתחום הנדל"ן נעצרה היום (שלישי) בחשד למרמה, גניבה בידי מורשה והלבנת הון בהיקף של כ-1.5 מיליון שקלים. המעצר בא בתום חקירה סמויה ממושכת שנוהלה במשותף על ידי המשטרה ורשות המסים.

על פי החשד, לקוחות העבירו לעורכת הדין כספים לחשבון נאמנות – כמקובל בעסקאות נדל"ן – במטרה לשמור עליהם עד להשלמת העסקה או לחלוקתם בין הצדדים. במקום זאת, כך נטען, הכספים הועברו לחשבונה הפרטי של עורכת הדין ולא הושבו לבעליהם. בחלק מהמקרים אף נותק הקשר עם הלקוחות, שהמתינו לכספם לשווא.

בית כלא. אילוסטרציה (צילום: Chaim Goldberg/Flash90)

היום פשטו חוקרים על ביתה ועל משרדה של החשודה. במהלך החיפושים נתפסו מחשבים, מסמכים וחומרים נוספים שצפויים לשמש את המשך החקירה. מחר צפויה עורכת הדין להיות מובאת לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרה.

מקרים מסוג זה אינם נדירים בענף הנדל"ן. חשבון הנאמנות אמור להיות "כספת בטוחה" שבה מופקדים כספי הלקוחות תחת אחריותו המקצועית והאתית של עורך הדין. כאשר האמון הזה מופר, הנזק אינו רק כספי – הוא פוגע באמון הציבור במערכת כולה.

החשדות כוללים לא רק גניבה ומרמה, אלא גם הלבנת הון – כלומר ניסיון לכאורה "לנקות" את הכספים ולהסתיר את מקורם. שיתוף הפעולה בין המשטרה לרשות המסים מצביע על כך שהחקירה בוחנת גם היבטי מס אפשריים.

החקירה עדיין בעיצומה. הפרטים המלאים על זהות החשודה, מספר הלקוחות שנפגעו ופרטי העסקאות טרם פורסמו באופן רשמי. עם זאת, עצם המעצר והפשיטות מסמנים כי הרשויות רואות בפרשה חשד ממשי לעבירות חמורות.

עבור רוכשי דירות ומוכרים, המקרה משמש תזכורת חשובה: תמיד לבדוק את זהות עורך הדין, לוודא שהכספים מופקדים בחשבון נאמנות ייעודי ומפוקח, ולדרוש דיווחים שוטפים. האמון הוא הבסיס לעסקת נדל"ן – וכאשר הוא נשבר, המחיר עלול להיות כבד מאוד.

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