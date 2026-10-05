היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה חקירה רחבת היקף במערכת הבחירות המקומיות בעכו שהתקיימו בפברואר 2024, והעבירה את התיק להחלטת פרקליטות מחוז חיפה. במרכז החקירה עומדים ראש העירייה לשעבר עמיחי בן שלוש וסגנו איתמר סונינו, לצד שורה של חשודים נוספים.

על פי ממצאי החקירה הגלויה והסמויה, לקראת מועד הבחירות פעלו בן שלוש ומקורביו להעברת תשלומים ישירים למצביעים כדי להבטיח את בחירתו. החשדות המרכזיים המיוחסים למעורבים כוללים לקיחה ומתן שוחד, שוחד בחירות, מרמה והפרת אמונים חמורה.

עוד עולה מהחקירה כי המנגנון כלל לכאורה חלוקת טובות הנאה שונות, הבטחות למשרות ציבוריות והתחייבויות להטבות שונות לגורמים מקורבים – והכל בתמורה ישירה לסיוע אקטיבי בגיוס תומכים ובוחרים לקמפיין.

הבחירות החוזרות בעכו התקיימו בעקבות פסק דין חריג של בית המשפט העליון שקבע כי המערכת השלטונית בעיר זוהמה בחשדות כבדים לשוחד. שופט בית המשפט העליון עופר גרוסקופף קבע כי הניצחון בבחירות הקודמות הושג באמצעות מארג ראייתי של קניית קולות, חלוקת טובות הנאה והבטחות לפעילים.

סגנית נשיאת בית המשפט המחוזי, תמר נאות-פרי, קבעה אז כי היקף הפגמים היה כה נרחב עד שמספר הקולות שהושגו שלא כחוק עולה משמעותית על הפער שהכריע את המערכה. בעקבות פסק הדין, חויב בן שלוש בהוצאות משפט כבדות ונערכו בחירות חוזרות.

בבחירות החוזרות שהתקיימו במרץ 2024, זכה אוהד שגב בניצחון סוחף עם כ-60% מהקולות, לעומת כ-40% שקיבל בן שלוש. שגב אמר אז: "אני מודה לתושבי עכו על האמון הגדול שנתנו בי. זהו ניצחון של דרך, של אחדות ושל רצון אמיתי לשנות ולהצעיד את העיר קדימה".