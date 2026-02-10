4.5 מיליון ש"ח בשריפה שהסתבכה: תביעת ענק נגד חברת החשמל

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד החל לדון בתביעה חריגה ורחבת היקף שהגישה אלמנתו של הצייר הנודע איוון שוובל ז"ל נגד חברת החשמל. התביעה, בסך 4.5 מיליון ש"ח, מגוללת כיצד שריפה שפרצה בוואדי בעין כרם כילתה בתוך דקות את כלל עבודותיו של האמן – מאות ציורים ורישומים ייחודיים המהווים "נכסי צאן ברזל" של האמנות הישראלית.

הסיפור מתחיל לפני כ-8 חודשים בקיץ תשפ"ה. על פי מסמכי ההליך וחוות דעת מומחה של הרשות הארצית לכבאות והצלה, השריפה נגרמה עקב בעל כנף שיצר קשת חשמלית על עמוד מתח. גופו הבוער נפל לקרקע והצית צמחייה יבשה, שהתפשטה במהירות במעלה המדרון לעבר אזור המגורים הרגיש.

רשלנות תשתיתית: מוליכים חשופים וצמחייה לא מדוללת

בכתב התביעה נטען כי מדובר בתוצאה ישירה של "רשלנות תשתיתית": חברת החשמל לא בידדה מוליכים חשופים ולא ביצעה דילול צמחייה כנדרש סביב עמודי החשמל לאורך שנים. התובעת מדגישה כי היקף האובדן כולל פגיעה אנושה במורשת הרוחנית של שוובל – מאות יצירות המייצגות עשרות שנות יצירה רציפה בישראל פשוט נמחקו מהעולם.

כידוע, חברת החשמל נדרשת לאבטח עובדיה באזורים רגישים, אך בעניין תחזוקת התשתיות עצמן – הטענות חמורות במיוחד. השופט גיא שני, שמונה לנהל את התיק, הורה על קביעת קדם משפט לחודש ספטמבר 2026, במהלך שצפוי למשוך תשומת לב ציבורית רחבה בכל הנוגע לאחריותן של חברות תשתית באזורי חורש.

"נבחן את כתב התביעה ונמסור עמדתנו"

נכון לשלב זה, טרם הוגש כתב הגנה מטעם החברה. עם זאת נמסר מחברת החשמל התגובה הבאה: "החברה בוחנת את כתב התביעה ותמסור את עמדתה המפורטת במסגרת כתב ההגנה שיוגש לבית המשפט."

יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה שחברת החשמל מתמודדת עם סוגיות של נזקי שריפה הנגרמים מתשתיות חשמל. תביעות אזרחיות בהיקפים גדולים הפכו נפוצות יותר בשנים האחרונות, במיוחד לאור עונות הקיץ החמות והיבשות שמגבירות את הסיכון לשריפות.

המקרה מעורר שאלות משפטיות מורכבות בנוגע לאחריות חברות תשתית כלפי אזרחים, ובמיוחד כאשר מדובר בנזק שאינו רק כספי אלא גם תרבותי ורוחני. התוצאה של ההליך עשויה להשפיע על דרך הטיפול של חברות תשתית בסיכוני שריפות בעתיד.

עוד יעודכן.