דיון בג"ץ בעתירות | ארכיון ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

בית המשפט העליון דן היום (ראשון) בעתירה של התנועה למען איכות השלטון נגד שר המשפטים יריב לוין, בעניין אי כינוס הוועדה לבחירת שופטים.

העתירה נדונה בהרכב של שלושה שופטים: עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ, כאשר העותרים דורשים מבית המשפט להטיל צו שיחייב את לוין למנות שופטים לכלל הערכאות. בפתח הדיון הביע השופט גרוסקופף דאגה רצינית מהמחסור בשופטים במערכת. "אין נשיא לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ומה באשר למחוזי בחיפה?", שאל את עורך הדין ציון אמיר, המייצג את השר לוין בעתירה. השופט שטיין הוסיף והדגיש את הצורך הדחוף: "הפשע משתולל ברחובות. יש צורך בשופטים בפשע חמור". גרוסקופף ביקש לקבל מועד ברור למינוי שופטים למחוזי. "האם זה מיידי או שיידחה אחרי הבחירות ואנחנו רוצים לדעת", הוא שאל. עו"ד אמיר השיב בחריפות: "מינויים מעוכבים מאז שקיבלת את רישיון עריכת הדין שלי. זו לא העתירה". הדיון יצא להפסקה כדי שאמיר יבדוק עם השר לוין מתי יכולה להתקיים הצבעה בוועדה. כשחזר מההפסקה הודיע אמיר כי ב-10 במאי תפורסם רשימת השופטים, ובאשר למינויים למחוזי הוא טען כי זה "מורכב".

מבנה בית המשפט העליון בירושלים ( צילום: יוסי זמיר , פלאש 90 )

גרוסקופף תהה מדוע לא ניתן להצביע תוך שבועיים. עו"ד אמיר הגן על השר: "יש הרבה מאוד עניינים על סדר היום. השר לא מסכל, הוא מאיץ. יש ניסיון לתאר אותו כמכשיל. הוא זה שמינה 200 שופטים. השר לוין ביצע עבודת מטה".

השופט גרוסקופף השיב בחריפות: "זה דיני נפשות. השר לא יכול להתחייב ללוח זמנים? מבקשים מהשר שיציב לו"ז".

ביסמוט: "ממה הם מפחדים?"

יו"ר ועדת חוץ וביטחון, חבר הכנסת בועז ביסמוט, הגיב לכך שהדיון לא שודר בציוץ חריף: "ממה הם מפחדים? שופטי העליון דנו הבוקר בעתירות המבקשות לכפות על השר יריב לוין לכנס את הוועדה לבחירת שופטים. רק שהפעם אבירי 'זכות הציבור לדעת' בחרו שהדיון לא ישודר".

בג"ץ ( צילום: הרשות השופטת )

ביסמוט המשיך: "אחרי שהציבור כבר נחשף בשידור חי לאבסורד בדיונים הקודמים, כמו הניסיון לכפות על רה"מ להדיח את השר בן גביר, במגדל השן הפנימו ששקיפות היא האויב הגדול ביותר של האקטיביזם השיפוטי".

"הפחד מהמצלמות הבוקר הוא לא פחות מהודאה באשמה", סיכם ביסמוט. "הרבה יותר קל להפקיע סמכויות מנבחרי הציבור כשאין מי שצופה בך. אבל לפחות גם הם מבינים שהציבור לא איתם".

כזכור, המחלוקת סביב כינוס הוועדה לבחירת שופטים נמשכת זה חודשים ארוכים, כאשר שר המשפטים לוין מתעקש על הסכמות רחבות בוועדה לפני מינוי שופטים, בעוד שהאופוזיציה והשופטים דורשים כינוס מיידי.

