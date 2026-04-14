הפתעה בעתירה להדחת ראש המוסד החדש: בג"ץ לא הוציא צו ביניים

בית המשפט העליון דחה היום (שלישי) בקשה לצו ביניים שהוגשה נגד מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים.

השופטת וילנר שקיבלה את העתירה, קבעה כי בשלב זה לא ראתה לנכון להיעתר לבקשה ולהקפיא את המינוי, אך הורתה כי העתירה תידון בפני הרכב שיפוטי בהקדם האפשרי. ההחלטה מגיעה לאחר שהשבוע הוועדה המייעצת למינויים בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, אישרה ברוב קולות את מועמדותו של גופמן. בעקבות האישור, חתם ראש הממשלה בנימין נתניהו על כתב המינוי, וגופמן צפוי להיכנס לתפקידו ביום ה-2 ליוני 2026 לתקופה של חמש שנים.

מינוי שנוי במחלוקת

המינוי עורר מחלוקת עזה במערכת הביטחון. בעוד שראש הממשלה נתניהו והרמטכ"ל אייל זמיר תמכו במינוי, ראש המוסד היוצא דדי ברנע התנגד בתוקף. ברנע טען בפני חברי הוועדה כי "כשמפקד מחליט לעבור על הנהלים של הצבא ועל החוק הצבאי ולעשות דין לעצמו - יש לכך משמעויות רבות".

ברנע אף חשף בפני הוועדה כי במהלך כל כהונתו כראש המוסד, הוא נתן רק הערה פיקודית אחת לרח"ט (מקביל לתא"ל) - מה שהביא לפרישתו כעבור שנתיים. לדבריו, "כל הערה פיקודית פוסלת קידום, בוודאי מינוי לראשות המוסד".

נתניהו עם גופמן כשהיה מזכירו הצבאי ( צילום: דוברות רה"מ )

דעת מיעוט בוועדה

גם בתוך הוועדה המייעצת עצמה התגלעה מחלוקת. ראש הוועדה, השופט בדימוס אשר גרוניס, התנגד למינוי והיה בדעת מיעוט, בעוד שלושת חברי הוועדה האחרים הצביעו בעד. המינוי עבר למרות ההתנגדות, והעתירה לבג"ץ הוגשה בניסיון לעצור אותו.

מנגד, הרמטכ"ל זמיר הביע תמיכה במינוי וציין כי "בהחלט חושב שהוא עשה מסלול שירות צבאי מפואר, אדם מצוין וראוי מכל בחינה שהיא". זמיר הוסיף כי אם גופמן לא היה מסוכם לתפקיד ראש המוסד, "בהחלט היה ראוי ונכון להתקדם לתפקידים משמעותיים בצה"ל, לצמרת הכי בכירה ואולי בעתיד גם לרמטכ"ל".

תגובות למינוי

ראש הממשלה נתניהו מסר לאחר אישור המינוי כי "מדובר בקצין מצטיין, נועז ויצירתי. הוא הפגין לאורך המלחמה ראייה מחוץ לקופסה ותחבולנות מרשימה". נתניהו הוסיף: "אני מאחל הצלחה רבה לאלוף גופמן בתפקידו הבא כראש המוסד, ואני סמוך ובטוח שהוא יעשה רבות למען ביטחון ישראל".

גם השר יצחק וסרלאוף בירך על המינוי וכתב: "מברך על מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. גופמן אדם ראוי, שהשקיע את חייו בביטחון מדינת ישראל ואף נפצע בקרב בשביעי באוקטובר, ואין ראוי ממנו למלא את השליחות הביטחונית החשובה הזו".

העותר אורי אלמקייס הודיע כי ימשיך במאבק המשפטי. "המינוי הוא סכנה ממשית למוסד ולבטחון מדינת ישראל", הבהיר. "לא אעצור כאן ואילחם לפסילת מינויו של גופמן".

בג"ץ צפוי לקבוע מועד לדיון המהותי בעתירה בימים הקרובים.