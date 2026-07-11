פסיקה מטלטלת: תביעה נגד בלשים נדחתה, האזרח ישלם אלפי שקלים

בית משפט השלום באשדוד דחה השבוע תביעה שהוגשה נגד שלושה שוטרים בטענה לעיכוב ומעצר בלתי חוקיים. הרשמת הבכירה רוית אלמסי כהן חסון קבעה כי מדובר בתביעה חסרת בסיס, ואף חייבה את התובע בהוצאות משפט בסך 7,500 שקלים.
הפרשה החלה לפני כמעט שלוש שנים, בחודש אב תשפ"ג, כאשר אזרח הגיע יחד עם אדם נוסף אל סביבת מגוריו של שוטר. האירוע התדרדר לעיכוב ומעצר לאחר שהתעורר חשד לעבירות של הטרדה, פגיעה בפרטיות, העלבת עובד ציבור והפרעה לשוטר במילוי תפקידו.
התובע, שדרש פיצויים על סך 20,000 שקלים בטענה ל"מעצר שווא" ופגיעה בטלפון הנייד שלו, ניסה להציג תמונה של אלימות משטרתית ותפיסת מכשיר נייד שלא כדין. במהלך הדיון העלה טענות על מחיקת ראיות, אך נתקל בחומה של ראיות מוצקות מצד השוטרים.
הסרטונים חשפו את האמת
השוטרים הציגו הגנה נחושה במהלך ההליך המשפטי. הם טענו כי פעלו בסמכות, בשיקול דעת ובתום לב מוחלט למען שלום הציבור. הרשמת אלמסי כהן חסון, לאחר שצפתה בסרטוני מצלמות הגוף ובחנה את הראיות, קיבלה את עמדת השוטרים לכל אורך הדרך.
בפסק הדין נקבע כי התנהלות הכוח הייתה מידתית, וכי הטענה על נזק לטלפון הופרכה מיסודה – שכן תועד כי המכשיר היה שבור עוד לפני שהגיע לתחנה. הרשמת ציינה כי התובע לא הצליח להוכיח את טענותיו, ואף לא הציג ראיות משכנעות לתמיכה בגרסתו.
יצוין כי במהלך הדיון התברר שהתובע ניסה לצייר תמונה מעוותת של האירועים, תוך שהוא מעלה טענות תמוהות על מחיקת ראיות ואלימות משטרתית. מנגד, השוטרים הציגו תיעוד ברור ומפורט של האירוע, שהפריך את טענות התובע.
המחיר הכבד: הוצאות משפט
פסק הדין מהווה תמרור אזהרה למי שמנסה להשתמש במערכת המשפט כדי להלך אימים על שוטרים. לא רק שהתביעה נדחתה מכל וכל, אלא שהרשמת חייבה את התובע בהוצאות משפט משמעותיות בסך 7,500 שקלים, שאותם יצטרך לשלם בתוך 30 ימים.
הרשמת אלמסי כהן חסון הבהירה בפסק הדין כי השוטרים פעלו בהתאם לסמכויותיהם ובשיקול דעת ראוי, וכי אין כל בסיס לטענות התובע. היא ציינה כי התנהלות הכוח הייתה מקצועית ומידתית, וכי העיכוב והמעצר בוצעו כדין.
פסיקה זו מבהירה שוב: שוטרים המבצעים את עבודתם נאמנה יזכו לגיבוי מלא של מערכת אכיפת החוק, ושקרים בבית המשפט יעלו ביוקר. המקרה מצטרף לשורה של פסקי דין דומים בהם נדחו תביעות חסרות בסיס נגד כוחות הביטחון.
כאמור, התובע חויב בהוצאות משפט בסך 7,500 שקלים, שאותם יצטרך לשלם לנתבעים בתוך 30 ימים. פסק הדין מהווה תקדים חשוב בנושא תביעות נגד שוטרים, ומשדר מסר ברור למי שמנסה לנצל את מערכת המשפט לצרכים אישיים.
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