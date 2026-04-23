5,000 ש"ח לחדר מזוהם: מחיר ההטעיה שישלם המלון למשפחה

חופשת קיץ שהייתה אמורה להיות חלום הפכה לסיוט עבור משפחה ישראלית שהזמינה אירוח במלון באילת. תמורת 5,000 שקלים, ציפו בני המשפחה לחדר מפואר כפי שהוצג באתר המלון, אך המציאות שחיכתה להם הייתה שונה לחלוטין: סדינים מלוכלכים, עובש על הקירות, מזגן רועש וספות קרועות.
במקום להירגע ליד הבריכה, מצא עצמו האורח במסע חיפושים נואש אחר מלון חלופי בעונת השיא. הדרמה המשפטית שהתפתחה בעקבות כך חושפת את שיטות השיווק הבעייתיות בענף המלונאות הישראלי, ומהווה תמרור אזהרה לבתי מלון בכל הארץ.
"פער מהותי ולא הבדל שולי"
בפסק דין נוקב, דחה השופט עמית יריב את טענות המלון לפיהן מדובר ב"בחירה אישית" של האורח. "קיים פער משמעותי בין תמונות החדרים באתר לבין המציאות בשטח", קבע השופט, והבהיר כי אין מדובר בעניין של תאורה או צילום מקצועי, אלא בהזנחה תחזוקתית ואבזור לקוי שעולים לכדי הטעיה לפי חוק הגנת הצרכן.
השופט הדגיש כי הצרכן הסביר מסתמך על המצג הוויזואלי בעת ההזמנה, וזכאי לקבל בדיוק את מה ששילם עבורו. "התמונות באתר המלון הן התחייבות חוזית לכל דבר", נקבע בפסק הדין, "ואין להתייחס אליהן כאל עיצוב גרפי בלבד".
הניסיון הכושל להחלפת חדרים
על פי כתב התביעה, למשפחה הוצעו שלושה חדרים חלופיים, אך כולם סבלו מאותם ליקויים בדיוק. מצב זה אילץ את בני המשפחה לעזוב את המלון לאלתר ולחפש אירוח חלופי בעיצומה של עונת השיא, כאשר המחירים גבוהים במיוחד והזמינות מוגבלת.
למרות שהתובע דרש פיצוי בסך 10,000 שקלים, בית המשפט העמיד את הפיצוי על 4,000 שקלים. הסכום כולל החזר כספי מלא בגין התשלום עבור האירוח, וכן פיצוי נוסף בגין עוגמת הנפש הקשה שנגרמה למשפחה שציפתה לחופשה נעימה.
תמרור אזהרה לענף המלונאות
פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות משפטיות דומות בחודשים האחרונים. רק לפני מספר שבועות, בית המשפט לעניינים מקומיים בטבריה הורה על סגירת וילת אירוח יוקרתית ששימשה למשפחות ברוכות ילדים, לאחר שקבע כי השכרה לטווח קצר בלב שכונת מגורים מהווה "שימוש חורג".
המסר המשפטי ברור: בתי המלון והצימרים בישראל חייבים להבטיח התאמה מלאה בין המצג השיווקי לבין המציאות בשטח. כל פער משמעותי עלול להסתיים בתביעה משפטית ובפיצוי כספי משמעותי.
עבור צרכנים המתכננים חופשות בעונת הקיץ, פסק הדין מהווה תקדים חשוב המחזק את זכויותיהם. יצוין כי מומלץ לתעד את מצב החדר מיד עם ההגעה, ולפנות למנהלי המלון בכתב במקרה של אי התאמה בין המוצג למצוי.
