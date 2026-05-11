כיכר השבת
קרב ירושה בחיפה

"הפכו לכלי שרת": הדרמה המשפחתית וצוואת הנישול שבוטלה

בית המשפט בחיפה ביטל צוואה שהעניקה לבת חלק ארי בנכסי האב • השופט קבע כי הבת ניצלה את תלות ההורים המבוגרים ובודדה את האב ממשפחתו | פסק דין מהדהד בסכסוך ירושה (חוק ומשפט)

איור אולם בית המשפט העליון (צילום: חיים גולדברג, פלאש 90)

סכסוך ירושה כואב שהגיע לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה בחיפה הסתיים השבוע בפסק דין מהדהד. בלב המחלוקת עמדה צוואה שנערכה בשנת תשע"ד, אשר העניקה לבת אחת חלק ארי בנכסי האב המנוח, בעל מוסך ונדל"ן עסקי שנפטר בגיל 87.

שני האחים, שגילו את דבר קיום הצוואה רק לאחר שנים, הגישו תביעה לביטולה. טענתם המרכזית: מדובר במסמך שנערך תחת השפעה בלתי הוגנת וניצול של מצב ההורים המבוגרים. בית המשפט, בראשות השופט צ'יזיק, נעתר לתביעה והורה על ביטול הצוואה.

עריכת צוואה (צילום: יח"צ)

תמונה כואבת של ניצול

מפסק הדין עולה תמונה עגומה של ניצול שיטתי. הבת, שהתגוררה בבית ההורים ונסמכה על שולחנם, דאגה להחתים את האב על סדרת מסמכים משפטיים בתוך ימים ספורים. השופט קבע כי הבת בודדה את האב ממשפחתו והשתמשה במצבה הרפואי המורכב של האם כדי ליצור "קשר גורדי" של תלות מוחלטת.

על פי הממצאים, ההורים הפכו כמעט ל"כלי שרת" בידיה של הבת במטרה לנשל את אחיה. השופט ציין כי הבת ניצלה את חולשתם של ההורים המבוגרים ואת תלותם בה, תוך שהיא מנתקת אותם מיתר בני המשפחה.

דרמת הירושה (צילום: ב"מ)

הסכם טיפול חריג וחובות מפוקפקים

הדרמה התעצמה כשנחשף הסכם חריג שבו התחייב האב לשלם לבתו סכומי עתק עבור הטיפול באם. החוב, שהצטבר למאות אלפי שקלים, הועמס על העיזבון ונועד להעביר נכסים נוספים לבת מעבר לצוואה.

השופט צ'יזיק מתח ביקורת חריפה על המעורבות המהותית של הבת בניסוח הצוואה ועל הקשר המפוקפק שלה עם עורכת הדין שערכה את המסמך. נקבע כי הצוואה מפלה באופן מובהק את הבת לטובה, תוך פגיעה קשה בשלום הבית וביחסים המשפחתיים התקינים שהיו אמורים להישמר בין שלושת הילדים.

חלוקה שווה בין האחים

בסיומו של ההליך המשפטי המטלטל, הורה בית המשפט על ביטול מוחלט של הצוואה. נקבע כי נכסי המשפחה, הכוללים דירת מגורים ומתחם עסקי בשווי מיליוני שקלים, יחולקו שווה בשווה בין שלושת האחים, בדיוק כפי שנקבע גם בחלוקת ירושת האם.

פסק הדין מהווה תמרור אזהרה ברור מפני ניצול קשישים ומדגיש את חשיבות השמירה על הגינות בחלוקת ירושה. כידוע, סכסוכי ירושה הם מהמחלוקות הקשות ביותר במשפחות, והם משאירים פצעים עמוקים לדורות.

ההכרעה המשפטית מצטרפת לשורה של פסקי דין דומים בשנים האחרונות, שבהם בתי המשפט מבטלים צוואות שנערכו תחת השפעה בלתי הוגנת של הורים קשישים. המסר ברור: מערכת המשפט לא תעמוד מנגד כאשר מנצלים את חולשתם של קשישים למען רווח כלכלי.

חיפהבית המשפטמשפטצוואהירושהפסק דיןדיני משפחהכיבוד אב ואםעיזבוןסכסוך ירושה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (55%)

לא (45%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחוק ומשפט :

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר