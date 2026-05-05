להטוטן: בוטלה ההכרה ביהדות בגדר סתירה ו'הודאת בעל דין'

בעולם המשפט, כוחה של הצהרה אישית הוא מכריע. "פיו של אדם הוא עדו" - עיקרון יסוד בהלכה ובמשפט כאחד. אולם מה קורה כאשר אדם מבקש לאחוז את החבל משני קצותיו ולבנות לעצמו זהות כפולה? סיפורו של צעיר שהתייהד בבוקר בבית המשפט והתאסלם בערב בבית הדין השרעי, הוביל להכרעה נוקבת המבהירה כי מי שמנסה להונות את המערכת בהצהרות סותרות - סופו שדבריו יהפכו לו לרועץ.

הסוגיה שלפנינו אינה עוסקת בעדויות חיצוניות, אלא בגרעין הקשה של אמינות האדם על עצמו. הצעיר הציג מצג שווא של חיים יהודיים קפדניים - משמירת שבת ועד תפילה במניין - וקיבל פסק דין המכיר ביהדותו לצורך המרשם. אלא שבאותו היום ממש, פנה לבית הדין השרעי וחתם על הצהרה הפוכה בתכלית, לפיה הוא "מוסלמי" הנשוי לאישה מוסלמית.

"הודאת בעל דין כמאה עדים דמי"

בית המשפט הבהיר כי אין בכוחו של אדם לבטל את דבריו שלו עצמו בצורה כה בוטה. בהלכה אנו מכירים בכך ש"הודאת בעל דין כמאה עדים דמי", והשופט דוד זילר החיל עיקרון זהה במישור האזרחי דרך דוקטרינת ה"השתק השיפוטי". המשמעות היא שברגע שאדם טען טענה וזכה בהטבה על בסיסה, הוא "מושתק" מלטעון את היפוכה במקום אחר.

השופט זילר ניסח את הכלל בחדות נדירה: מי שמסר הצהרות סותרות לשני גופים שונים נוהג כ"להטוטן בקרקס". אין מדובר רק בעניין טכני, אלא בחובת הגינות בסיסית של אדם מול רשויות המדינה. כפי שעולה מפסיקות דומות, המערכת אינה סולחת על "משחק" בהצהרות דתיות לצורך רווח רגעי.

המלכודת שנסגרה על עצמה

פסק הדין הזה מהדהד מסר ברור לכל מי שעוסק בתיקי מעמד: המערכת אינה שוכחת. כל הצהרה מתועדת במאגרי המידע, וכאשר הסתירות נחשפות, הן הופכות להוכחה ניצחת לחוסר מהימנות. בתי המשפט, כפי שניתן לראות במקרה זה, אינם סולחים על ניסיונות תמרון בהצהרות דתיות.

במקרה דומה שנדון לאחרונה, נער בן 14 נאבק על זהותו היהודית לאחר שנותר רשום כמוסלמי בשל נישואי העבר של אימו. שם, בניגוד למקרה הנוכחי, הייתה מדובר בנשמה יהודית אמיתית שחזרה לצור מחצבתה, ובית המשפט פסק על השבתו לחיק היהדות. ההבדל המהותי בין המקרים מדגיש את חשיבות האמת והכנות בהליכים משפטיים.

הלקח המעשי: זהירות בהצהרות

הלקח מהפרשה הוא חובת הזהירות המוקדמת. לפני כל פנייה לרשות מדינית או דתית, יש לבחון מה נאמר בעבר בכל מסמך או בקשה. האמת המשפטית אינה סובלת כפל לשון. מי שמנסה להציג עצמו כיהודי בערכאה אחת וכמוסלמי באחרת, ימצא את עצמו בסופו של יום קרח מכאן ומכאן, עם פסק דין מבוטל והוצאות משפט כבדות.

בעולם המשפט החרדי, שבו ההלכה והחוק משתלבים, העיקרון של "פיו של אדם הוא עדו" מקבל משנה תוקף. כפי שמובא בספרי הפוסקים, אדם נאמן על עצמו - אך אמינות זו מחייבת אותו גם כלפי עצמו. מי שבוחר לומר דבר אחד במקום אחד ודבר הפוך במקום אחר, מאבד את אמינותו המשפטית והמוסרית כאחד.

המסר הסופי הוא פשוט וברור: בעולם המשפט, כמו בחיים, האמת היא אחת. ניסיונות לתמרן את המערכת באמצעות הצהרות סותרות נידונים לכישלון, והמחיר שמשלם מי שנתפס במלכודת זו הוא כבד. כדאי לזכור זאת לפני כל פנייה לערכאה משפטית או דתית.