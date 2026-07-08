לוין בקריאה מרעישה: "להפר את פסיקת בג"ץ בעניין המבקר"

סגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין הצהיר הבוקר (רביעי) בריאיון לרדיו "קול ברמה" כי אין מקום להתלבטות בעניין מינויו של עו"ד עדי ראבילו לתפקיד מבקר המדינה. "אי אפשר לקיים בחירות חוזרות לתפקיד מבקר המדינה", מסר לוין בנחרצות. "עו"ד ראבילו צריך פשוט להיכנס לתפקידו".

דבריו של שר המשפטים מגיעים שישה ימים לאחר שבית המשפט העליון הורה על קיום בחירות חוזרות למשרה, פסיקה שהכנסת טרם החלה ליישם. המהלך מסמן נקודת מפנה חריפה ביחסים שבין הרשות המבצעת לרשות השופטת, כאשר שר המשפטים קורא בגלוי להתעלם מהחלטה שיפוטית.

לחץ קואליציוני מאחורי הקלעים

החשש בישראל: זה הסיבה שנתניהו יצא למאבק מול ההתעצמות של טורקיה יוסי נכטיגל | 07.07.26

מאחורי הקלעים מתקיימות התייעצויות קדחתניות בלשכת ראש הממשלה ובסביבת יו"ר הכנסת אמיר אוחנה. השאלה המרכזית: האם להיענות לדרישת בית המשפט או להמשיך בדרך שנקבעה. בעוד חלקים בקואליציה קוראים למרד גלוי בפסיקה, ראש הממשלה נדרש להכריע בין רצונו לראות את פרקליטו האישי מכהן כמבקר המדינה לבין החשש מהשלכות משפטיות של אי-ציות לערכאה העליונה.

מקורות בליכוד מעריכים כי בסופו של דבר הממשלה תבחר בנתיב המילוט: הם צפויים להציג את ראבילו כמי שאינו מעוניין בהתנגשות חזיתית עם בג"ץ, ובכך "ירדו מהעץ" ויסכימו לקיום בחירות חוזרות. נתניהו רואה בהליך זה סבירות גבוהה יותר להבטחת המינוי מאשר המתנה לבחירות הכלליות, כאשר הוא מעריך שראבילו יזכה שוב בהצבעה החוזרת.

יו"ר מפלגת ישר, גדי איזנקוט, תקף בחריפות את שר המשפטים יריב לוין, כינה אותו "אויב הדמוקרטיה הישראלית" וטען כי הוביל את הרפורמה המשטרית במחיר פירוק החברה הישראלית.

הליך המינוי השנוי במחלוקת

הליך בחירתו של ראבילו עורר מלכתחילה ביקורת נוקבת. במהלך ההצבעה הראשונה, דרשו בליכוד מחברי הכנסת מטעמם להצטלם מאחורי הפרגוד עם פתק ההצבעה הנושא את שמו של הפרקליט האישי של ראש הממשלה – צעד שנועד להוכיח "נאמנות למועמד". בסיבוב השני, מול שופט העליון בדימוס יוסף אלרון, גבר ראבילו ברוב של 61 מול 57 חברי כנסת.

כעת, לאחר פסיקת בג"ץ, נראה כי הדרך לתפקיד רצופה במוקשים משפטיים ופוליטיים כבדים. קריאתו של לוין להתעלם מהפסיקה מעמיקה את המשבר החוקתי ומעלה שאלות יסוד על יחסי הרשויות במדינת ישראל. יצוין כי זו אינה הפעם הראשונה בה הממשלה מתעמתת עם בג"ץ בסוגיות מינויים ופסיקות שיפוטיות.

בימים הקרובים צפויה הכנסת להכריע בשאלה האם לקיים את פסיקת בית המשפט או להמשיך בדרך שנקבעה. ההחלטה תשפיע לא רק על עתידו של ראבילו, אלא גם על מערכת היחסים בין הרשויות בישראל לשנים הבאות. עדכונים נוספים בהמשך.