אושר בוועדה: זה השינוי בחוק שמדאיג את בכירי המשטרה

הצעת החוק שמקדם השר איתמר בן גביר אושרה לקריאה שנייה ושלישית. בכירי המשטרה מזהירים מפני "פוליטיזציה של חקירות", ובמערכת המשפט טוענים: "פגיעה ישירה בחופש הביטוי"

ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת אישרה היום (שני) לקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקלת הרף בעבירות הסתה לטרור – מהלך המעורר סערה במערכת אכיפת החוק והמשפט.

לפי ההצעה, אותה מקדם השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר וחברת הכנסת לימור סון הר־מלך (עוצמה יהודית), המשטרה תוכל לפתוח בחקירה בגין עבירות הסתה לטרור ללא צורך באישור מוקדם של הפרקליטות, כפי שנדרש עד כה.

במערכת המשפט רואים במהלך זה פגיעה קשה בעקרון הבקרה והאיזון בין רשויות האכיפה, ומזהירים מפני מתן כוח מופרז לגורמים משטרתיים שיפעלו משיקולים לא ענייניים. "הצעת החוק מעמידה את חופש הביטוי בסכנה," אמר בכיר במערכת אכיפת החוק לעיתון הארץ.

לפי החוק הקיים, פתיחת חקירה בגין הסתה לטרור נדרשת לאישור כפול — של הפרקליטות ושל חטיבת החקירות באגף החקירות והמודיעין (החמ״ל) במשטרה. ההצעה החדשה שוללת את סמכות האישור משני הגופים גם יחד, ומעבירה את ההחלטה לקצין בדרגת תת־ניצב.

במשטרה עצמה הביעו התנגדות חריפה למהלך. ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב בועז בלט, התריע בדיונים פנימיים כי "נדרשת בקרה משפטית משמעותית כדי למנוע פתיחת חקירות ממניעים פוליטיים". לדבריו, "אסור להשאיר סמכות כזו בידי קצין מחוזי שעלול לפעול מתוך לחץ או רצון למצוא חן בעיני הדרג הפוליטי". גם המפכ"ל דני לוי הצטרף לעמדה זו.

הצעת החוק הנוכחית, שאושרה בקריאה ראשונה כבר ביוני 2024, היא למעשה מיזוג של כמה יוזמות פרטיות שהגישו חברי הכנסת סון הר־מלך, אליהו רביבו (הליכוד), צבי סוכות ויצחק קרויזר (עוצמה יהודית). היא כוללת שני שינויים עקרוניים בחוק המאבק בטרור:

הורדת הרף ההסתברותי – עבירת ההסתה תוגדר ככזו שיש "אפשרות סבירה" (ולא "אפשרות ממשית") שהפרסום יביא למעשה טרור.

הוספת עבירה חדשה – "הזדהות עם אדם שביצע מעשה טרור שהוא רצח", עבירה שלא תדרוש מבחן הסתברותי אלא רק הוכחה למניע הזדהות.

במערכת אכיפת החוק חוששים כי החוק החדש יאפשר פתיחת חקירות נגד פעילים חברתיים או אזרחים שמביעים דעות ביקורתיות, גם אם דבריהם אינם כוללים קריאה ישירה לאלימות. גורם משפטי בכיר אמר כי "מדובר במדרון חלקלק שעלול להפוך ביקורת לגיטימית ל'חשד להסתה'".

בן גביר, מצדו, טוען כי ההצעה נועדה "להעצים את יכולת המשטרה להיאבק במפירי סדר ובגורמי טרור מסיתים". לדבריו, "במשך שנים הפרקליטות בלמה חקירות מוצדקות, ואנחנו מתקנים את העיוות הזה".

המהלך מגיע גם ברקע מתיחות גוברת בין השר בן גביר לבין בכירי המשטרה. לאחרונה דווח כי סירב לאשר שני מינויים בכירים באגף החקירות, ובהם קידומה של קצינה שהתנגדה לעמדותיו בדיונים פנימיים על נושאי הסתה.

הצעת החוק צפויה לעלות להצבעה בקרוב במליאת הכנסת, שם צפויה התנגשות חריפה בין סיעות הקואליציה לאופוזיציה — ודיון עקרוני על גבולות חופש הביטוי בעידן פוליטי רגיש.