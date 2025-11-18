בג"ץ דן בעתירה נגד מינויו של דוד זיני לראש השב"כ

בג"ץ יתערב בהחלטות הממשלה? בית המשפט העליון דן הבוקר (שלישי) בעתירה של התנועה לאיכות השלטון נגד מינוי של האלוף (במיל') דוד זיני לתפקיד ראש השב"כ.

העתירה נגד מינויו של זיני הוגשה מיד לאחר החלטת הממשלה על מינוי זיני לתפקיד. בעתירה נטען כי ההחלטה של נתניהו והוועדה המייעצת עליה התבססה הממשלה כשהחליטה למנות את האלוף זיני, לוקה בפגמים חמורים ומהותיים.

לדברי העותרים: "חשוב להדגיש כי הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים כשלה בבחינת טוהר המידות של המינוי במובנו הרחב".

עוד נטען כי "הוועדה ביססה את החלטתה על תשתית עובדתית רעועה, תוך התעלמות ממסד עובדתי רחב שהובא בפניה, ולא שקלה כראוי סוגיות קריטיות הנוגעות הן לטוהר מידותיו של הממנה, ראש הממשלה בנימין נתניהו, והן לטוהר מידותיו של המועמד, האלוף זיני."

כפי שהוזכר - הדיון בעניין צפוי להתקיים היום בפני נשיא בית המשפט העליון השופט יצחק עמית, המשנה לנשיא נעם סולברג והשופט דוד מינץ.

בשבוע שעבר הודיעה היועצת המשפטית לממשלה לבג"ץ, כי אין כל עילה משפטית להתערבות שיפוטית בהחלטת הממשלה למנות את דוד זיני לראש השב"כ. במכתב שהוגש לבית המשפט נכתב כי הליך המינוי התנהל על פי המתווה שנקבע בפסיקת בג"ץ בפרשת גואילי, ובכפוף להוראות שנקבעו בפסקי דין קודמים בנושא.

לפי הודעתה, הוועדה המייעצת למינויים בכירים (ועדת גרוניס) בחנה את טוהר המידות של זיני וקבעה כי אין מניעה למינויו. חוות הדעת הועברה ליועמ"שית, אשר תמכה בעמדת הייעוץ המשפטי למשרד ראש הממשלה וקבעה כי אין כל מניעה משפטית למהלך.

מוקדם יותר, ראש השב"כ דוד זיני הגיש את תגובתו המקדמית לבג"ץ לעתירות שהוגשו נגד מינויו לתפקיד. במסמך שהוגש באמצעות פרקליטיו, הציג זיני קו הגנה נחרץ וטען כי העתירות הן "ניסיון פוליטי מובהק לפגוע בו תוך שימוש במערכת המשפט".

זיני הדגיש כי מינויו עבר את כל ההליכים החוקיים כנדרש: החל בבדיקות יסודיות של הוועדה המייעצת למינויים בכירים, בראשות נשיא בית המשפט העליון בדימוס אשר גרוניס, וכלה באישור הממשלה. הוא ציין כי ועדת גרוניס קבעה באופן חד משמעי שאין כל פגם בטוהר מידותיו או בעמידתו באמות המידה הציבוריות.