תכנים של דאעש | ארכיון ( צילום: דוברות המשטרה )

היחידה המרכזית של מחוז ירושלים ושירות הביטחון הכללי הודיעו על מעצרם של ארבעה צעירים תושבי שכונת בית צפאפא בירושלים, תומכי ארגון הטרור "המדינה האיסלאמית" (דאעש), שתכננו להצטייד בכלי נשק וציוד צבאי לקראת מה שכינו "המלחמה הגדולה באחרית הימים" - שתכוון נגד יהודים.

החקירה המאוחדת של ימ"ר ירושלים ושב"כ נפתחה בשבועות האחרונים, בעקבות מידע מודיעיני על פעילות חשודה של ארבעת הצעירים, כולם בשנות ה־20 לחייהם. בהכוונת שב"כ, עצרו בלשי היחידה ולוחמי מג"ב את הארבעה, ומעצרם הוארך מעת לעת בבית המשפט. מהחקירה עלה כי החשודים צרכו באופן שיטתי תכנים של דאעש ברשת - כולל סרטוני זוועה, תיעודי הוצאות להורג וחומרי תעמולה קיצוניים. על פי החשד, בהשפעת תכנים אלה החלו לגבש כוונות לבצע פיגועים, והחלו לרכוש ציוד צבאי, אמל"ח וכלי נשק. אחד מהם אף הספיק לרכוש אקדח.

( צילום: דוברות המשטרה )

בחיפוש שבוצע במתחם ביתו של אחד החשודים אותר האקדח כשהוא מוסלק בתוך לול תרנגולות, לצד ציוד צבאי נוסף. בחקירתו אמר אחד מהם: "זה לטובת המלחמה הגדולה. האקדח - אני אשתמש בו נגד היהודים או כל אדם שהוא לא מוסלמי".

עם סיום החקירה התגבשה תשתית ראייתית נגד שניים מהחשודים, והוגשה נגדם הצהרת תובע לקראת כתב אישום. מעצרם של שני החשודים הנוספים הוארך, והחקירה בעניינם נמשכת.

"משטרת ישראל ושירות הביטחון הכללי ימשיכו לפעול עם כל כוחות הביטחון לסיכול טרור, במטרה להגן על אזרחי מדינת ישראל", נמסר בהודעתם המשותפת.