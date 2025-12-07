יסיימו את תפקידם? יהודית תירוש וניצן וולקן - צוות התובעות בתיק 4000 במשפט נתניהו, עברו את המבחנים והן מועמדות לשיפוט בוועדה לבחירת שופטים, כך על פי הפרסום הבוקר (ראשון) ב-ynet.

על פי הדיווח של העיתונאי נטעאל בנדל, שתי הפרקליטות הצליחו לעבור את המבחנים בהצטיינות והן נכנסו כמועמדות לשפיטה באזור מרכז הארץ. גברת תירוש אף הוכרזה כאחת שתוכל להתאים כשופטת בבית המשפט המחוזי.

השתיים נכנסו למבחנים בזמן שהן מנהלות את תיק החקירה הנגדית של רה"מ נתניהו במשפטו המתנהל מזה זמן רב - בבית המשפט המחוזי בתל אביב.

בשבוע שעבר דיווחנו כי נתניהו החל להעיד במסגרת החקירה הנגדית שמנהלת הפרקליטות נגדו, ברקע בקשת החנינה שהוגשה לנשיא המדינה.

במסגרת החקירה הנגדית, נתניהו נשאל על תיקי האלפים בהם הוא נאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים. התובעת יהודית תירוש צפויה להתמקד ולעמת את ראש הממשלה עם עובדות כתב האישום בתיק 4000, המכונה "פרשת בזק-וואלה", הנחשב לחמור ביותר מבין התיקים.

על פי האישומים, בתיק 4000 נתניהו העניק הטבות רגולטוריות בשווי מאות מיליוני שקלים לבעלי אתר "וואלה" לשעבר, שאול אלוביץ'. בתמורה, על פי הנטען, פעל אלוביץ' להטות את הסיקור באתר.

אף שנתניהו הצהיר כי יוכל לנהל את המשפט במקביל להיותו ראש ממשלה, לאורך הדרך הוא ביקש לבטל ולקצר ימי עדות רבים בשל אילוצים הקשורים בתפקידו. גם הדיון הנוכחי קוצר באופן משמעותי לבקשתו בשל "פגישה מדינית" – במקום שש שעות וחצי, העדות תיארך שלוש שעות בלבד.