תנופת ההתרחבות של משרד עורכי הדין יוסף ויצמן בבני ברק רשמה השבוע פרק נוסף, עם ביקורו המקצועי של ראש העיר, הרב חנוך זייברט, לרגל הרחבת פעילות המשרד בפתיחת אגף הנזיקין. הביקור, שנערך במעמד צוות המשרד הבכיר, סימל את התרחבות המשרד, שהפך בשנים האחרונות לאחד המעסיקים האיכותיים והבולטים עבור תושבי העיר בני ברק, בתחומי המשפט השונים.

במהלך הסיור המקיף עמד ראש העיר מקרוב על פעילותן של המחלקות השונות, תוך שהוא נפגש עם עשרות העובדים המאיישים עמדות מפתח במשרד. ראש העיר הרב זייברט הביע את התרשמותו העמוקה מהעובדה שמרבית כוח האדם במקום מורכב מתושבי העיר בני ברק, דבר המעניק ערך מוסף של תעסוקה איכותית בתחומי העיר.

"אני רוצה לברך את ידידי תושב העיר - עו"ד יוסף ויצמן - על הרחבת המשרד בפתיחת מחלקת הנזיקין החדשה שהצטרפה בחודשים האחרונים למחלקות חדלות הפירעון ודיני העבודה", אמר ראש העיר במהלך הביקור. "אני מאחל לעו"ד ויצמן, שמאחוריו ותק ומקצועיות רבה, המשך הצלחה בשירות המשפטי המקצועי שהוא מעניק לציבור וכמובן - ביצירת מקומות עבודה נוספים ואיכותיים לתושבי העיר".

האגף החדש, שכבר החל לפעול במלוא המרץ בחודשים האחרונים תחת הובלתו המקצועית של עו"ד אהרון בלום, נותן מענה למגוון רחב של תביעות נזיקין ופיצויים. המעבר של המשרד לתחום זה נולד מתוך צורך הולך וגובר של הלקוחות לייצוג הולם אל מול חברות הביטוח והרשויות. המחלקה מטפלת כיום בתיקים מורכבים של נזקי גוף מתאונות דרכים ותאונות עבודה, ועד לתביעות בגין נזקי רכוש משמעותיים כגון שריפות ונזקי מים בבנייני מגורים ובעסקים. לצד אלו, המחלקה מעניקה ייצוג משפטי בתיקי לשון הרע ופגיעה בשם הטוב, תוך שמירה על הסטנדרטים המקצועיים הגבוהים המאפיינים את המשרד מיום היווסדו.

פעילותו של משרד עו"ד ויצמן נשענת על תשתית איתנה של ניסיון רב שנים בתחומי חדלות הפירעון ודיני הקניין. לאורך השנים הפך המשרד לכתובת מרכזית עבור משפחות רבות שנקלעו לסחרור כלכלי, כאשר המומחיות המקצועית של המשרד באה לידי ביטוי ביכולת לבלום הליכי מימוש נכסים, לפרוס חובות מחדש ולהציל בתי מגורים שעמדו על סף מכירה. הניסיון שנצבר בטיפול במאות תיקי חדלות פירעון מורכבים, לימד את צוות המשרד כיצד לנווט ברגישות בין האינטרסים של הנושים לבין זכותם של החייבים לשיקום כלכלי בכבוד.

"הטיפול המשפטי הוא בבחינת 'דיני נפשות', במיוחד במקרים שבהם טעויות עסקיות או חוסר ידע פיננסי מעמידים בסכנה את הנכס היקר ביותר של המשפחה", מסביר עו"ד יוסף ויצמן. "השילוב בין המומחיות בהוצאה לפועל ודיני קניין לבין מחלקת הנזיקין החדשה, מאפשר למשרד שלנו לספק מעטפת הגנה משפטית רחבה - תחת קורת גג אחת".

ראש העיר סייר גם במחלקת חדלות הפירעון המורחבת, שם נחשף לטיפול הרגיש והמקצועי שמעניק המשרד לאנשים הנמצאים במצוקה כלכלית. השילוב שבין הניסיון הרב של עו"ד יוסף ויצמן, המכהן גם כמשנה לראש לשכת עורכי הדין ומנהל פורום ההוצאה לפועל, לבין מחלקות המשרד המתרחבות, מאפשר למשרד עוה"ד ויצמן לספק פתרונות משפטיים מקיפים.

בסיום הביקור הודה עו"ד יוסף ויצמן לראש העיר על דבריו החמים ועל התמיכה בפיתוח מקומות התעסוקה בעיר. עו"ד ויצמן ציין כי "מטרתנו היא להבטיח כי כל לקוח המגיע למשרד יקבל מענה ייצוגי איכותי ורגיש בכל צומת משפטית בחייו, תוך ניצול הניסיון המקצועי שנצבר במשרד לאורך השנים לטובת ציבור הפונים".