נפילה אקראית או רשלנות עירונית? הפיצוי המשמעותי שקיבל התושב

זה התחיל כערב רגיל לחלוטין. אברהם (שם בדוי), תושב מרכז הארץ בשנות ה-40 לחייו, צעד לתומו ברחוב צדדי בדרכו לתפילת ערבית. בשל חשיכה חלקית ותאורת רחוב לקויה, הוא לא הבחין בבור ניקוז שהמכסה שלו הוזז ממקומו באופן חלקי. בתוך שניות, רגלו נלכדה והוא הוטח בעוצמה על המדרכה.

התוצאה הייתה קשה: שברים מורכבים בקרסול וסדרת ניתוחים שבעקבותיהם נותר אברהם מוגבל בתנועה לתקופה ארוכה. המקרה הזה, שממחיש את הסכנות האורבות במרחב הציבורי, היה אחד ממאות התיקים שטופלו במחלקת הנזיקין של משרד עוה"ד ויצמן בטיפול של עו"ד אהרון בלום, שם הצליחו להוכיח כי לא מדובר בביש מזל, אלא ברשלנות חמורה של הרשות המקומית.

המקרה של אברהם אינו יחיד, אך הוא מבליט את המקצועיות והנחישות הנדרשת בניהול תיקים מסוג זה. מחלקת הנזיקין במשרד ויצמן, עם וותק של כמעט 20 שנה בניהול תיקים מורכבים בתחומים רבים וכבר הספיקה לצבור הצלחות רבות, נמצאת בימים אלו בתנופת התרחבות חסרת תקדים. המחלקה, בראשותו של עוה"ד אהרן בלום, יחד עם צוות המשרד שהם כ 22 עובדים, אך ורק במתן שירות לציבור..

"התרחבות המחלקה נולדה מהצורך לתת מענה להיקף הפניות הגדל והולך של נפגעים המבינים כי עמידה על זכויות מול רשויות גדולות דורשת אורך נשימה וצוות משפטי מיומן וגדול שיכול להתמודד עם סוללות עורכי הדין של חברות הביטוח והעיריות", מסביר עו"ד אהרון בלום

במהלך ניהול התיק, ניסתה העירייה לטעון כי אברהם יכול היה להבחין במכשול לו היה נזהר יותר, אך צוות המומחים של המחלקה הציג תמונות מזירת האירוע ודו"חות בטיחות שהוכיחו כי המפגע היה קיים תקופה ארוכה ללא טיפול וכי תאורת הרחוב הקלושה לא אפשרה לתובע להיזהר מפני המפגע.

הראיות המוחצות הובילו לפסיקת פיצויים משמעותית שהעניקה לאברהם את השקט הכלכלי לו נזקק לאחר הפציעה. "היכולת לרדת לפרטים הקטנים ביותר בכל תיק היא סימן ההיכר של מחלקת הנזיקין במשרדנו, מתוך החזון שלנו לתת מענה לכל מי שנפגע ברחוב, או אפילו בשטח ציבורי או עסקי אחר כמו בבית הספר או באולמות שמחה, ולהבטיח שהצדק המשפטי ייעשה במהירות וביעילות", מציין עו"ד ויצמן.

ואכן, ככל שהמחלקה מתרחבת, כך משתפרת היכולת שלה להעניק ליווי צמוד ומקיף לכל לקוח. המעבר של משרד עו"ד ויצמן לעבודה בהיקפים גדולים, מאפשר לעורכי הדין של מחלקת הנזיקין להעמיק בכל היבט של הפגיעה, כולל חוות דעת רפואיות וניתוחים הנדסיים של זירת האירוע.

הגידול בכוח האדם, הכולל משפטנים מומחים, מבטיח שכל פונה יקבל יחס אישי ומקצועי, תוך הבנה שמאחורי כל תיק עומד אדם שחייו השתנו ברגע אחד של רשלנות. במשרד עו"ד ויצמן מדגישים כי השאיפה היא להמשיך ולהגדיל את היקף הפעילות, כדי להבטיח מעטפת משפטית לכל מי שנפגע במרחב הציבורי ולא ידע למי לפנות וכיצד עליו לנהל את התביעה באופן מקצועי.

עו"ד יוסף ויצמן, הדגיש כי "המטרה שלנו היא להפוך כל מפגע בטיחותי למפגע כלכלי עבור הגוף שהתרשל, כדי שפעם הבאה הם יחשבו פעמיים לפני שישאירו בור פתוח ברחוב, או אבן נגף מכל סוג שהוא. התרחבות מחלקת הנזיקין מאפשרת לנו להילחם עבור הציבור בעוצמה ולהבטיח שאף נפגע לא יישאר לבד מול המערכות הגדולות".