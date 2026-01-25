יונתן אוריך ( צילום: Jonathan Shaul/Flash90 )

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד הפך היום (ראשון) את החלטת השופט מנחם מזרחי מבית משפט השלום, וקבע כי יונתן אוריך, היועץ המקורב לראש הממשלה, יורחק מלשכת רה"מ למשך 60 יום נוספים. ההחלטה מהווה מהפך דרמטי בפרשת ההדלפה לעיתון הגרמני "בילד", ומותירה את אוריך מחוץ למעגל הפנימי של ראש הממשלה.

השופט יעקב שפסר, שדן בערעור המשטרה על החלטת מזרחי, כתב בהחלטתו כי אינו רואה עין בעין עם בית משפט השלום "הן במישור הפרוצדורלי, הן במישור הראייתי והן במישור התוצאתי הנוגע לגוף הבקשה". לדבריו, חומר הראיות שבחן מלמד "לא רק על קיומו של חשד סביר, אלא שעוצמתו של חשד זה גבוהה משמעותית מהנדרש בשלב זה". "סבור שמעשיו כשרים וחוקיים" השופט שפסר הצביע על נקודה מרכזית בהחלטתו: עיון בגרסת אוריך מלמד כי הוא סבור שלא עבר עבירה או עשה מעשה אסור. עמדה זו, לדברי השופט, מעוררת חשש כי חזרתו ללשכת ראש הממשלה תאפשר לו להמשיך לבצע מעשים דומים או לעבור עבירות דומות, שעלולים להסב נזק רב לביטחון הציבור. דלת הרכב נפתחת - והשוטרים מפילים ארצה את הנהג | תיעוד סוער קובי רוזן | 14:34 "אינני רואה בשלב זה אפשרות להחזיר את המשיב לזירת העבירה, שרגישותה הייחודית אינה צריכה הסבר", כתב שפסר. "אין כל ברירה אלא להרחיקו מלשכת ראש הממשלה". קביעה זו מהווה ביקורת עקיפה על גישתו של אוריך, שלא הביע חרטה או הכרה בחומרת המעשים המיוחסים לו.

השופט מזרחי ( צילום: יונתן סינדל / פלאש 90 )

ביקורת על החלטת מזרחי

השופט שפסר מתח ביקורת על גישתו של השופט מזרחי לעדויות פלדשטיין. בעוד שמזרחי קבע כי עדותו של אלי פלדשטיין, דוברו לשעבר של ראש הממשלה, היא "משענת קנה רצוץ", שפסר טען כי לא היה נכון לבחון את מהימנות גרסת פלדשטיין על יסוד התרשמות מהמסמכים הכתובים בלבד טרם שמיעת העדויות.

באשר לבעייתיות שמצא השופט מזרחי בעדותו של פלדשטיין, קבע שפסר כי בירור העדויות שמור להליך שמיעתן. "בשים לב לעולה מהודעותיו של פלדשטיין", הוסיף השופט, "אני מסתייג גם מהגדרת התנהלותו כ'משענת קנה רצוץ'". קביעה זו מהווה תמיכה משמעותית בגרסת המשטרה ובחומר הראיות שנאסף נגד אוריך.

גרסאות סותרות של אוריך

השופט שפסר קבע כי חומר הראיות מכיל אמירות רבות של פלדשטיין, שמצביעות על כך כי אוריך היה מעורב בביצוע העבירות. על גרסאותיו השונות של אוריך בחקירותיו קבע שפסר כי הן אינן מלמדות "על התנהגות של נחקר הבטוח בגרסתו האמינה". קביעה זו מצביעה על ספקות בית המשפט באמינות גרסתו של אוריך.

יצוין כי בית משפט השלום בראשון לציון דחה החודש את בקשת המשטרה להאריך את התנאים המגבילים שהוטלו על אוריך. השופט מזרחי קבע אז כי אין ראיות לכך שאוריך היה מעורב בהדלפה לעיתון הבילד, ואף אמר כי העדויות של פלדשטיין לא אמינות. לדבריו, גרסאותיו של פלדשטיין "לא עולות בקנה אחד עם ראיות לכאורה אחרות, אובייקטיביות שיש בתיק".

נתניהו ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

ההחלטה מותירה את אוריך מחוץ ללשכת ראש הממשלה למשך חודשיים נוספים, תקופה שבה צפויה להימשך החקירה בפרשה. המשטרה חוקרת את אוריך בחשד למעורבות בהדלפת מסמך מסווג לעיתון הגרמני "בילד", מעשה שלטענתה עלול היה לסכן את ביטחון המדינה ואת מהלכי החקירה במסגרת הפרשה.

בעקבות ההחלטה, צפוי כי אוריך ימשיך להיות מרוחק מלשכת ראש הממשלה, זאת בניגוד לקביעת השופט מזרחי שאפשרה לו לשוב לתפקידו. ההחלטה מהווה נצחון משמעותי למשטרה, שטענה כי קיים חשש לשיבוש חקירה אם אוריך יחזור ללשכת רה"מ.