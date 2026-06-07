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מבקר המדינה

בג"ץ קבע: העתירות נגד בחירתו של עורך דינו של נתניהו למבקר יידונו בהרכב מורחב

השופטת גילה כנפי-שטייניץ קבעה כי ארבע העתירות, המבקשות לעצור את הליך בחירתו של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד, יידונו בפני הרכב שופטים עוד החודש – ולא יאוחר מ-23 ביוני. המשיבים, ובהם נתניהו והכנסת, יחויבו להשיב לבג"ץ יומיים לפני הדיון (משפט)

גילה כנפי-שטייניץ (צילום: יונתן זינדל)

החלטה משפטית וחוקתית דרמטית נפתחת סביב הבחירות לתפקיד מבקר המדינה הבא של ישראל: שופטת בית המשפט העליון, גילה כנפי-שטייניץ, הורתה היום (א') לקבוע לדיון דחוף בפני הרכב שופטים ארבע עתירות שהוגשו נגד הליכי הבחירה והמועמדות של עו"ד מיכאל ראבילו לתפקיד המבקר. הדיון המכריע ייקבע בהקדם האפשרי, ולא יאוחר מיום 23 ביוני 2026.

החלטתה של השופטת כנפי-שטייניץ מאחדת תחת קורת גג אחת מאבק עיקש של צמרת האופוזיציה וארגוני החברה האזרחית נגד המהלך. בין העותרים שפנו לבג"ץ נמנים ח"כ קארין אלהרר וסיעת "יש עתיד", סיעת "כחול לבן המחנה הממלכתי", התנועה למען איכות השלטון בישראל בראשות עו"ד ד"ר אליעד שרגא, ועורך הדין יהודה רסלר.

המאבק על מוסד הביקורת: והליכוד מול האופוזיציה

במרכז הסערה עומדת מועמדותו של עו"ד מיכאל ראבילו, המוכר לציבור כמייצגם של ראש הממשלה בנימין נתניהו וסיעת הליכוד בעניינים רגישים, לכהונת מבקר המדינה ונציב תלונות הציבור. העותרים מבקשים מבית המשפט להוציא צו על תנאי וצו ביניים דחוף נגד הבחירה, בטענה לכשלים בהליך או פגיעה בנראות הציבורית ובעצמאותו של מוסד ביקורת המדינה בגלל קשריו הפוליטיים של המועמד.

העתירות הופנו חזיתית נגד כנסת ישראל, יו"ר הכנסת, היועצת המשפטית לכנסת, סיעת הליכוד וראש הממשלה בנימין נתניהו. באופן מעניין, כמשיב בתיק מופיע גם השופט בדימוס יוסף אלרון.

לוחות זמנים צפופים לפני ההכרעה

כדי למנוע קביעת עובדות בשטח לפני שהרכב השופטים יבחן את הסוגיה הרגישה, קצבה השופטת כנפי-שטייניץ לוחות זמנים קצרים ונוקשים למדינה ולמשיבים. על פי החלטתה, כלל המשיבים – בהם נציגי הכנסת, הממשלה ועו"ד ראבילו עצמו – יחויבו להגיש את תגובתם המקדמית לעתירות ולבקשות לצווי ביניים לכל המאוחר 48 שעות לפני המועד שייקבע לדיון.

בנימין נתניהובג"ץמבקר המדינהעו"ד מיכאל ראבילוגילה כנפי-שטייניץ

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