האם יורחק ממשרדי ממשלה?

הסערה נמשכת: יונתן אוריך ייחקר שוב בפרשת 'קטרגייט'

יועצו הקרוב של ראש הממשלה, יונתן אוריך, זומן לחקירה נוספת במשטרה בפרשת קטרגייט; ברקע ההתפתחות הנוכחית, היועמ"שית שוקלת לאסור את כניסתו למשרדי הממשלה והחלטה על כך צפויה להתפרסם בקרוב (בארץ)

יונתן אוריך (צילום: Jonathan Shaul/Flash90)

פרשת "קטרגייט" עדיין חיה ובועטת: יונתן אוריך, אחד האנשים הקרובים ביותר לראש הממשלה בנימין נתניהו, זומן הבוקר (שלישי) לחקירה נוספת, והוא צפוי להופיע בפני החוקרים בשעות הקרובות.

בשבוע שעבר נודע כי היועצת המשפטית לממשלה, גלי בהרב־מיארה, שוקלת להורות למשרד ראש הממשלה לאסור את כניסתו של אוריך ללשכה ולמקומות נוספים הקשורים לעבודתו לשעבר. ההחלטה נשקלת לאחר שבית המשפט העליון דחה את בקשתו לערער על החלטת המחוזי, שקבע כי הוא ימשיך להיות מורחק בשלב זה ממשרד ראש הממשלה.

נציג היועמ"שית עדכן כי בתוך כחודש תתקבל החלטה סופית בעניין.

אוריך, שנחשב מקורב מאוד לנתניהו, נחקר בפרשת "קטרגייט" בחשד למגע עם סוכן זר, לקיחת שוחד, מרמה והפרת אמונים. בנוסף, מיוחסת לו עבירה של לבישת מדים ללא הרשאה, בניגוד לחוק.

בפסק הדין שניתן על ידי השופט עמית מיכלס מבית המשפט המחוזי בלוד, אשר הפך את החלטת השופט מנחם מזרחי וקבע להאריך את תקופת ההרחקה, נכתב:

"ניתן רק להרהר מה היה קורה לולא נחשפה הפרשה, והוא היה ממשיך לקדם את ענייני 'קטר' תמורת תשלום".

החקירה הנוכחית נחשבת לאחת הרגישות ביותר הקשורות בסביבתו הקרובה של ראש הממשלה, ונראה כי בימים הקרובים צפויים שלבים נוספים בחקירה – שעשויה להשליך גם על גורמים נוספים המעורבים בפרשה.

