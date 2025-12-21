כיכר השבת
למעלה משנתיים אחרי

עזתים שחדרו לישראל במתקפת הפתע נלכדו ברהט עם תחמושת צבאית גנובה

המשטרה הצליחה ללכוד שלושה תושבי עזה שהצליחו לחדור לישראל במתקפת הפתע הנוראית בבוקר שמחת תורה | העזתים נלכדו ברהט כשהחזיקו ציוד צבאי גנוב (חדשות)

מתקפת הפתע בבוקר שמחת תורה (צילום: Abed Rahim Khatib/Flash90)

למעלה משנתיים חלפו מאז מתקפת הפתע הנוראית של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, ואתמול (שבת קודש) הצליחה ללכוד שלושה תושבי רצועת שהצליחו לחדור לישראל במהלך מתקפת הפתע.

השלושה נעצרו במהלך פשיטה משולבת של בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב אתמול בעיר רהט.

העזתים שנעצרו הועסקו בעיר רהט והם נלכדו כשברשותם קליעים ותחמושת צבאית גנובה. מיד עם המעצרם, השלושה הועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי.

כזכור, כחודש אחרי שמחת תורה, המשטרה הצליחה ללכוד שני מחבלים שחדרו לישראל והצליחו להסתתר בבית נטוש בעיר רהט, השניים נעצרו והועברו לחקירת שב"כ.

