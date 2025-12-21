למעלה משנתיים אחרי עזתים שחדרו לישראל במתקפת הפתע נלכדו ברהט עם תחמושת צבאית גנובה המשטרה הצליחה ללכוד שלושה תושבי עזה שהצליחו לחדור לישראל במתקפת הפתע הנוראית בבוקר שמחת תורה | העזתים נלכדו ברהט כשהחזיקו ציוד צבאי גנוב (חדשות)

קא קובי אטינגר כיכר השבת | 07:21