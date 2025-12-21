למעלה משנתיים חלפו מאז מתקפת הפתע הנוראית של ארגון הטרור חמאס בבוקר שמחת תורה, ואתמול (שבת קודש) המשטרה הצליחה ללכוד שלושה תושבי רצועת עזה שהצליחו לחדור לישראל במהלך מתקפת הפתע.
השלושה נעצרו במהלך פשיטה משולבת של בלשי ימ"ר נגב ולוחמי המשמר הלאומי של מג"ב אתמול בעיר רהט.
העזתים שנעצרו הועסקו בעיר רהט והם נלכדו כשברשותם קליעים ותחמושת צבאית גנובה. מיד עם המעצרם, השלושה הועברו לחקירת שירות הביטחון הכללי.
כזכור, כחודש אחרי שמחת תורה, המשטרה הצליחה ללכוד שני מחבלים שחדרו לישראל והצליחו להסתתר בבית נטוש בעיר רהט, השניים נעצרו והועברו לחקירת שב"כ.
