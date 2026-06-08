אזיקים ( צילום: יוסי זמיר )

פרטים מזעזעים נחשפו לראשונה על ידי הכתבת לי עייש היום (שני) מחקירתו של עמרן סרסור בן ה-26, סטודנט להנדסת חשמל ואלקטרוניקה במכללת שנקר.

על פי כתב האישום, הנאשם גויס על ידי מערך ההשפעה של ארגון הטרור חמאס, והפעיל חשבון ישראלי פיקטיבי ברשתות החברתיות במטרה להפיץ תכנים נגד ראש הממשלה, שרים ובכירים נוספים במדינה. המטרה המוצהרת של הפעילות, כפי שעולה מכתב האישום, הייתה להעמיק את הקרע בחברה הישראלית ולפגוע באמון הציבור במנהיגות המדינית. הנאשם הודה בחקירתו כי ידע מראש שהפעילות שלו מנוגדת לחוק הישראלי ומכוונת נגד מדינת ישראל, אך בחר להמשיך בה מתוך אמונה אידיאולוגית. ״ידעתי ישר אחרי שהוא הסביר לי״ נשיא לבנון הפתיע באמצע ראיון עם פנייה ישירה לישראל: "אנחנו מוכנים" אריה רוזן | 22:50 בשידור חי: דובר צה"ל לשעבר הביך את בכיר חיזבאללה - שנשאר חסר מענה משה בשן | 21:51 בפרוטוקול החקירה, שפורסם היום, מתגלה תמונה מדאיגה של גיוס מתוכנן ומודע. כאשר נשאל הנאשם האם הסכים לבצע את הפעילות, השיב בחיוב: ״כן, אני אמרתי לו שאני מסכים״. בהמשך החקירה התברר כי סרסור ידע שהאדם שגייס אותו הגיע מהשטחים הפלסטיניים. השאלה המרכזית שעמדה בפני החוקרים הייתה מתי בדיוק הבין הנאשם את חומרת מעשיו. תשובתו הייתה חד-משמעית: ״ידעתי ישר אחרי שהוא הסביר לי על אופן העבודה שלהם״. כלומר, כבר בשלב מוקדם של הגיוס, הבין סרסור שהוא עומד לבצע פעילות נגד מדינת ישראל. החוקרים המשיכו ושאלו את הנאשם שאלה ישירה: ״ידעת שהוא מבקש ממך לעשות דברים נגד מדינת ישראל לפני שהסכמת?״ התשובה הייתה קצרה ומפורשת: ״כן״. השאלה הבאה הייתה טבעית: ״למה הסכמת אם ידעת שהדברים נגד החוק?״

עקורים פלסטינים לצד ההרס ברצועת עזה בפברואר 2025 ( צילום: מאת Jaber Jehad Badwan - Jaber Jehad Badwan, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=159487779 )

״רציתי להשתתף אחרי מה שראיתי בחדשות״

תשובתו של סרסור חושפת את המניע האידיאולוגי שעמד מאחורי החלטתו: ״רציתי להיכנס ולהשתתף אחרי מה שהייתי רואה בחדשות, מה קורה במלחמה בעזה״. כאשר נשאל מה דעתו על המלחמה ברצועת עזה, השיב: ״רע, הפצצות, עוול נגד העם העזתי״.

אולם הדברים המזעזעים ביותר נחשפו כאשר החוקרים העמיקו בבדיקת עמדותיו של הנאשם. על פי כתב האישום, במהלך חקירותיו חזר סרסור שוב ושוב על כך ששמח על אירועי שבעה באוקטובר ועל התיעודים שהופצו לאחר הטבח. עמדה זו מצביעה על תמיכה מפורשת במעשי הטרור שבוצעו באותו יום נורא.

כתב האישום מפרט כי הנאשם הפעיל חשבון ישראלי פיקטיבי ברשתות החברתיות, תוך שימוש בזהות בדויה שנועדה ליצור מראית עין של ישראלי אמיתי. באמצעות חשבון זה הפיץ תכנים שנועדו לפגוע בדמותם של ראש הממשלה, שרים ובכירים נוספים, במטרה להעמיק את הקרע בחברה הישראלית.

מערך ההשפעה של חמאס

המקרה מצטרף לשורה של חשיפות בחודשים האחרונים על פעילות מערך ההשפעה של חמאס בישראל. ארגון הטרור משקיע משאבים רבים בניסיונות לחדור לרשתות החברתיות הישראליות ולהפיץ תכנים שנועדו לערער את האמון הציבורי ולהעמיק את המחלוקות הפוליטיות.

גורמי ביטחון מזהירים כי מדובר בתופעה הולכת וגוברת, שבה ארגוני טרור מנסים לגייס אזרחים ישראלים, בעיקר מהמגזר הערבי, לפעילות השפעה ברשתות החברתיות. הגיוס נעשה בדרך כלל באמצעות רשתות חברתיות, כאשר המגייסים מציגים את עצמם כפעילים פוליטיים או חברתיים לגיטימיים.

המקרה של עמרן סרסור מדגים את הסכנה הטמונה בפעילות זו. סטודנט צעיר, שלומד במוסד אקדמי מוכר בישראל, בוחר מרצונו להצטרף למערך טרור ולפעול נגד מדינתו. התביעה צפויה לדרוש עונש חמור, שישקף את חומרת המעשים ואת הסכנה שהם מהווים לביטחון המדינה.

הדיון בתיק צפוי להתקיים בשבועות הקרובים, כאשר התביעה תציג את מלוא הראיות נגד הנאשם. המקרה מעורר שאלות קשות על הדרכים שבהן ארגוני טרור מנסים לחדור לחברה הישראלית, ועל האתגרים שעומדים בפני רשויות הביטחון במאבק בתופעה זו.