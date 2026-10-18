משפחות שכולות בתלונה פלילית נגד נתניהו: "חשד לעבירות"

ראש הממשלה נתניהו ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

משפחות שכולות שאיבדו את יקיריהן בטבח 7 באוקטובר הגישו תלונה פלילית נגד ראש הממשלה בנימין נתניהו ליועצת המשפטית לממשלה ולראש אגף החקירות והמודיעין במשטרה. על פי תמצית התלונה שנחשפה, המשפחות מבקשות לחקור חשדות לעבירות פליליות הנוגעות להצגת מידע כוזב לציבור, לטיפול בהתרעות לפני המלחמה ולהתנהלות ראש הממשלה בסוגיית הכספים שהועברו לרצועת עזה.

התלונה מבוססת, בין היתר, על תחקירים של העיתונאי רונן ברגמן ב"ידיעות אחרונות", ריאיון של האלוף אבי גיל בחדשות 12 ותביעת לשון הרע שהגיש ראש השב"כ לשעבר רונן בר נגד נתניהו. במסמך מפנים המתלוננים גם למסמך בן 55 עמודים שהגיש נתניהו למבקר המדינה בדצמבר 2025, ובו הציג את גרסתו לאירועי 7 באוקטובר ולנושאים שנבחנו במסגרת ביקורת המדינה. לטענת המשפחות, המסמך שהוגש למבקר המדינה הוא מסמך שקרי ומסולף, שנועד להטעות את הציבור ואת הגורמים החוקרים. הקוף, הצ'חצ'חים ומנשקי הקמעות: ההתבטאויות הגזעניות שטלטלו את הבחירות דני שפיץ | 11:48 בין היתר, נטען בתלונה כי נתניהו הציג מצג שגוי בנוגע לעמדות מערכת הביטחון ביחס לחמאס, וכי האשים את ראשי מערכת הביטחון בכך שדגלו במדיניות של הכלת הארגון.

טבח שמחת תורה ה-7 באוקטובר על יישובי עוטף עזה בבינה מלאכותית ( צילום: פרויקט 'Remember', קבוצת רוזנבאום תקשורת )

המתלוננים מתייחסים גם לטענותיו של נתניהו בנוגע לתוכנית הפשיטה של חמאס, "חומת יריחו". לטענתם, בניגוד לדבריו, פרטי התוכנית הוצגו לאורך השנים בפני ראש הממשלה, ובכלל זה תוכנית לפשיטה רחבת היקף של אלפי מחבלים.

סוגיה נוספת שמופיעה בתלונה נוגעת להתרעות ביטחוניות שהתקבלו לפני הטבח. על פי המסמך, החוקרים סבורים כי נתניהו דחה הצעות לביצוע סיכולים ממוקדים בעזה, ואף לא אישר מהלכים שהועלו בפניו, למרות התרעות על הסכנה.

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בנוסף, בתלונה נטען כי נתניהו הציג מידע מטעה בנוגע לכספי הסיוע שהועברו לרצועת עזה. המתלוננים מפנים לסוגיית הכספים הקטאריים וטוענים כי ראש הממשלה היה מודע להעברתם ולהשלכות האפשריות של המהלך.

בחלקו האחרון של המסמך נטען כי הצגת המידע הכוזב, ככל שתוכח, עשויה להעלות חשדות לעבירות של קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות כלפי מבקר המדינה וכלפי הציבור, וכן לעבירות מרמה והפרת אמונים.

המשפחות מבקשות לבחון גם את האפשרות שנתניהו הסתיר מידע ביטחוני והתרעות שהגיעו אליו בתקופה שקדמה ל-7 באוקטובר, לרבות בנושא העברת כספי הסיוע לרצועת עזה.