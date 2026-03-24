שר המורשת וממלא מקום שר המשפטים, עמיחי אליהו, המליץ לנשיא המדינה יצחק הרצוג להעניק חנינה לראש הממשלה בנימין נתניהו. ההמלצה הועברה במסמך רשמי ומנומק, לאחר בחינה של בקשת החנינה והחומרים הנלווים.

במסמך ציין אליהו כי סמכות החנינה מאפשרת התחשבות בשיקולים רחבים החורגים מההליך המשפטי, ובהם שיקולים לאומיים, ביטחוניים וציבוריים. לדבריו, מדובר במנגנון שנועד להתמודד עם מצבים שבהם האינטרס הציבורי מצדיק חריגה מההליך הרגיל.

השר הדגיש כי המשך ניהול ההליך הפלילי נגד ראש הממשלה, במיוחד בתקופה ביטחונית מורכבת, עלול לפגוע בתפקוד ההנהגה וביכולת קבלת ההחלטות. בנוסף ציין כי קיימים סימני שאלה סביב ההליך המשפטי וכי נוצר משבר אמון ציבורי רחב.

עוד נטען כי במסגרת מבצע "שאגת הארי" והלחימה הרב-זירתית, יש צורך בפניות מלאה של הדרג המדיני הבכיר. אליהו כתב כי "ניהול מלחמה מורכבת מחייב קשב מוחלט", וכי ההליך המשפטי מהווה עומס על ראש הממשלה.

בסיום המלצתו קרא השר לנשיא המדינה להפעיל את סמכות החנינה, תוך הדגשת הצורך באיחוי הקרע הציבורי ובחיזוק האחדות הלאומית. את המכתב חתם אליהו במילים: "לפיכך הריני מתכבד, כנציג המוסמך של הרשות המבצעת בפני נשיא המדינה, להמליץ בזאת על מתן חנינה".