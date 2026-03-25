כיכר השבת
זה מה שהציעה השופטת

החינוך החרדי שוב על הגריל בבג"ץ | לפיד מסית: "אנחנו הפרה החולבת של החרדים"

בג"ץ דן כעת בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד יאיר לפיד, נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים | השופטת וילנר: "העברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה" | לפיד: "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים, לא ניתן להם להמשיך לגנוב" (משפט)

שופטי בג"ץ בדיון | ארכיון (צילום: Yonatan Sindel/FLASH90)

כאילו שאין מלחמה המשתוללת בחוץ, שופטי בג"ץ דנים כעת (רביעי) בעתירה שהגישו יו"ר יש עתיד , נעמה לזימי ועמותת חדו"ש נגד העברת 1,090,000,000 ש"ח למוסדות החינוך החרדיים.

השופטת וילנר אמרה בדיון: "אין חולק על כך שהעברת הכספים למוסדות החרדיים נעשתה בניגוד לחוק - ועל כן ההחלטה צריכה להיות בטלה".

השופטת וילנר הוסיפה: "אם תהיה הסכמה בין כולם אפשר יהיה להחליט שההחלטה הקודמת תבוטל, לקיים דיון חדש בוועדת הכספים ותתקבל החלטה חדשה. יש פה אי חוקיות ברורה".

מי שכמובן 'קפץ על המציאה' לתקוף את החרדים היה ראש האופוזיציה ויו"ר יש עתיד, יאיר לפיד, שנשא דברים לפני הדיון בבג"ץ בעתירה נגד העברת יותר ממיליארד שקלים למפלגת החרדיות.

לדבריו, "הגיע הזמן שהציבור הישראלי יפסיק להיות הפרה החולבת של החרדים. לא ניתן להם להמשיך לגנוב". הוא הוסיף: "נתניהו וסמוטריץ' בנו מנגנון חשאי שגנב מיליארדים מכספי משלם המיסים הישראלי והעביר אותם לחרדים. החרפה הזו לא יכולה להימשך".

11
בזכות החרדים יש ניסים, והוא מדבר על פרה חולבת...
חננאל
10
האם מישהוא יודע כמה ההפרש בין 1,000,000,000 לחרדים ול- 53,000,000,000 לערבים
ב.מ.
פי 53 !!! :) :) :)
בוגר תיכון
9
הכל שליחין לפני המקום להראות שמה שהיה לא יכול להמשיך, אפילו לפיד.
אלמ
8
אם הפרה תפסיק לחלוב ישחטו אותה , אני יסביר את המשל בשביל יאיר שר"י ,אם אין שומרי תורה חרדים לדבר ה' אין אוכלי חינם חילונים.
בשט
7
פרה חולבת??? עד מתי יתנו לשקר הזה להיאמר??? ראיתם את מוסדות החינוך החרדיים לעומת החילוניים? הציבור הכי מוזנח במדינת ישראל הוא הציבור החרדי!!!!!! בלי כיתות נורמליות, בלי מבנים שפויים, בלי חצרות, בלי אולם ספורט והיכל להתכנסויות, בואו תראו מוסדות חילוניים מפונקים בשולחן לכל תלמיד, לוקרים, חצרות רחבים,
אור
6
לפיד מצפה ומייחל שמהפרה החולבת דהיינו ההסתה נגד הציבור החרדי, יצליח לחלוב עוד מנדטים שיוכל לעבור את אחוז החסימה, האדמורי"ם של השמאל הבטיחו להם שזה סגולה בדוקה למי שלא מצליח בסקרים. לפיד פשוט זקוק לישועה.
נחום
5
אני לא חושב כמוך.וגם שני שלישים מהמדינה. זאת גניבה.נקודה.
זאת דעתך וסוגיא שלך!
4
הרשעים כים נגרש השקט לאיוכל
חיים
3
הציבור הכי מקופח במדינה זה הציבור החרדי. והוא הציבור היחיד שמי שמדבר נגדו לא נחשב גזען לא עוצרים אותו מותר להגיד עליו הכל, ותקבל גם מחיאות כפיים. אם את המילים שהציבור החרדי היו אומרים על האתיופים או על הערבים מזמן היו נכנסים לכלא.
יוסי
2
ואני מתנגד שבכספי המיסים שלי ימומנו כל החוליגנים של יש עתיד המאכלסים את בתי הכלא וכן סרבני השרות שרובם באים מהמחנה אליו החלאה הזאת משתיכת. אני גם מתנגד שמכספי ימומנו כל הח"כים שכמעט ולא נראים בכנסת. אני מתנגד שמכספי ימומנו אנשי החונטה המשפטית שבצעה הפיכה במדינה והפכו אותה ללא דמוקרטית. להמשיך?
מישהו
👍👍👍👍👍
👍👍👍

