דרמה בבית המשפט: בוטל צו הריסה למרתף שפוצל עם חריגות מוכחות

בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב קיבל החלטה דרמטית בימים האחרונים, כאשר ביטל צו הריסה מנהלי שהוציאה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ביחס לעבודות פיצול ובינוי שבוצעו בקומת מרתף בבית משותף. ההחלטה התקבלה אף שנקבע כי בנכס אכן בוצעו עבודות חריגות ללא היתר כדין.

בפסק הדין, השופטת נגה בליקשטיין-שחורי הדגישה מסר מהדהד: לא בכל מקרה של חריגות בנייה ניתן להורות באופן אוטומטי ומיידי על הריסה באמצעות צו מנהלי דורסני. לדבריה, מוטלת על מערכת המשפט החובה לבחון לא רק את עצם קיומן של חריגות הבנייה הפיזיות, אלא גם את תקינות ההליך המנהלי ואת מלוא המידע שעמד בפני מקבלי ההחלטות בעירייה.

השתלשלות העניינים המורכבת

על פי הנמסר בפסק הדין, בשלהי שנת 2025 הוציאה הוועדה המקומית את צו ההריסה המנהלי ביחס לעבודות שבוצעו ביחידת המרתף. מפקחי הבנייה טענו כי אותרו במקום עבודות אסורות הכוללות פריצת פתחים, חלוקת שטח מחסן קיים לשתי יחידות, והכשרת יחידת דיור נוספת בחריגה מהיתר הבנייה המקורי.

מיד לאחר הוצאת הצו הוגשה בקשה דחופה לביטולו. בעלי הנכס טענו כי חלק משמעותי מהחלוקה והבנייה במקום היה קיים במשך שנים רבות עוד טרם רכישת הנכס, והסתמכו על היתר שימוש היסטורי משנת 1999 שכלל תשריט המלמד כי הנכס חולק כבר אז ליחידות נפרדות.

הפגם המהותי בהליך

הנקודה המרכזית שהובילה לביטול הצו התגלתה כאשר נחשף כי המידע הדרמטי הנוגע לאותו היתר שימוש ישן כלל לא הוצג בפני הגורם המנהלי שחתם על צו ההריסה. לפיכך, קבעה השופטת, נפל פגם מהותי בהליך ההיוועצות.

מנגד, הוועדה המקומית נלחמה על תקפות הצו וטענה כי תוקפו של ההיתר הישן פקע מזמן וכי המרתף חייב לחזור להיות חלל אחד בלבד. אולם בסופו של יום, קבע בית המשפט כי למרות שהבנייה אינה תואמת את ההיתר המקורי, אי-הצגת מלוא המידע הרלוונטי על ידי הרשות מהווה עילה לביטול הצו.