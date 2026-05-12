כיכר השבת
רגע לפני פיזור הכנסת?

איך גורמים לשופטים להבין מה זה כלא? ההצעה המקורית של הח"כ החרדי

הכנסת אישרה בקריאה ראשונה הצעת חוק שמטרתה להדגיש לשופטים את המושג "בית כלא", בזמן שהם שולחים מורשעים בין חומותיו | ההצעה עברה היום בקריאה ראשונה (חדשות)

כלא בישראל | המחשה (צילום: אורן כהן פלאש 90)

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 109) (ביקור שופט בבתי סוהר), התשפ"ו–2026 של ח"כ ינון אזולאי.

לפי הודעת הכנסת, 5 חברי כנסת תמכו בהצעה, ללא מתנגדים או נמנעים, והיא תוחזר לדיון בוועדת החוקה.

בחוק של חבר הכנסת אזולאי מוצע לקבוע כי כל שופט יבקר בבית סוהר בשנה הראשונה לכהונתו, ושופט הדן בהליכים פליליים יבקר גם אחת לארבע שנים. לאחר כל ביקור, ימסור השופט הודעה לנשיא בית המשפט שבו הוא מכהן.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "כדי להבטיח כי בבואם לגזור את דינם של נאשמים ולהורות על מעצר של חשודים ונאשמים יכירו שופטים את מתקני הכליאה ותנאי הכליאה, חובת ביקור של שופטים בבתי סוהר במהלך כהונתם".

עם זאת, לא מן הנמנע כי ההצעה המקורית שעברה כבר כאמור את המשוכה הראשונה, תיקבר בארכיון הכנסת לאור התהפוכות הפוליטיות בשעות האחרונות, והאפשרות לפיזור מוקדם של הכנסת.

