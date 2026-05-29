מחזה היסטורי ויוצא דופן נרשם השבוע ברחוב שופן שבירושלים, כאשר צמרת עולם הדיינות והמשפט התכנסה תחת קורת גג אחת בלשכת עורכי הדין בעיר.

עשרות דיינים מבית הדין הרבני הגדול, דיינים מבתי הדין האזוריים, שופטים בכירים ואישי ציבור רבים מילאו את אולם האירועים עד אפס מקום.

ההתכנסות, שהוגדרה בפי הנוכחים כמפגן כוח תורני ומשפטי חסר תקדים, נערכה לכבוד פרישתו של הרב עורך הדין שמעון יעקובי.

יעקובי שימש במשך 23 שנים בתפקיד היועץ המשפטי של בתי הדין הרבניים, ולאורך השנים קנה לעצמו מעמד של אדריכל השפה המשפטית המגשרת בין עולם ההלכה לבין הערכאות האזרחיות בישראל.

בשולחן הכבוד של האירוע ישבו זה לצד זה דמויות מפתח בשתי המערכות, ובהם מרן הראשון לציון ונשיא בית הדין הרבני הגדול, הגאון רבי דוד יוסף, לצד המשנה לנשיא בית המשפט העליון השופט נעם סולברג והמשנה לנשיאה בדימוס, השופט אליקים רובינשטיין.

את ערב ההוקרה פתח יושב ראש ועדת בית משפט לענייני משפחה, עורך הדין אברהם אטיאס, אשר הוביל את יוזמת האירוע במשותף עם הפרופסור דב פרימר. בנאומו תיאר אטיאס, המכיר את יעקובי מזה למעלה משני עשורים מתוך העשייה המשפטית, את המהפכה העמוקה שחולל היועץ המשפטי הפורש. הוא הציג את יעקובי כמשפטן מבריק, תלמיד חכם ואדם בעל עקרונות יצוקים, אשר הצליח להפוך את מערכת בתי הדין ממערכת חלשה למערכת חזקה, יציבה ועצמאית שזוכה לכבוד ולהגנה על פסיקותיה.

אטיאס הדגיש כי יעקובי ידע לקחת את עולם ההלכה, על כל עומקו ומורכבותו, ולתווך אותו בכישרון רב אל תוך היכלי בית המשפט העליון.

לדברי השבח הללו הצטרפו בנאומיהם גם גדולי התורה ועולם המשפט שנכחו במקום, והמחישו את המורשת המשותפת שהותיר אחריו יעקובי בשתי המערכות.

מעבר למחוות הפרידה המרגשת מהיועץ המשפטי, האירוע סימן ציון דרך משמעותי עבור ציבור עורכי הדין החרדים. משתתפים ותיקים באירוע ציינו בהשתאות כי מעולם לא נראתה כמות כה גדולה של דיינים ורבנים בין כותלי לשכת עורכי הדין. המקום, שבעבר נתפס כמנוכר ומרוחק עבור המגזר החרדי, הפך באופן רשמי לבית חם ומזמין, בו עורכי הדין החרדים מובילים אירועי יוקרה המותאמים לאורח חייהם ומרגישים בני בית.

בקרב עורכי הדין החרדים במחוז ירושלים הדגישו כי המהפכה שאפשרה את קיום האירוע לא הייתה מתרחשת ללא מעורבותו של יושב ראש ועד מחוז ירושלים, עורך הדין ארז צ'צקס. גורמים בלשכה ציינו כי השותפות והיכולת להפוך את המקום לבמה ראויה עבור הציבור החרדי רשומות על שמו של צ'צקס.

לדבריהם, הוא מעניק גיבוי ותמיכה מלאים מתוך כבוד אמיתי לתורה, לדיינים ולעורכי הדין החרדים, וכי האירוע ההיסטורי מהווה תעודת כבוד לחזונו. בסיומו של הערב, עורך הדין אברהם אטיאס הודה בחום ליושב ראש המחוז צ'צקס על העמדת האכסניה ולשותפו פרופסור דב פרימר, שליווה את היוזמה המורכבת משלב התכנון הראשוני ועד לביצועה המושלם.