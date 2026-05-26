שר הביטחון כ"ץ ( צילום: Chaim Goldberg/Flash90 )

שר הביטחון ישראל כ"ץ בירך לפני זמן קצר (שלישי) על החלטת הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר להדיח את הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי, משירות בצה"ל. ההחלטה התקבלה בעקבות חומרת המעשים והחשדות בפרשת הדלפת הסרטון ממתקן המעצר שדה תימן.

"אני מברך את הרמטכ"ל אייל זמיר על ההחלטה להדיח את יפעת תומר-ירושלמי מצה"ל ולשלול ממנה את הגדלות הרמטכ"ל וזכויות היתר הנוספות", מסר שר הביטחון בהודעה רשמית. פעל מיד להדחתה מתפקידה כ"ץ הדגיש כי מיד לאחר שנחשפה פרשת הדלפת הסרטון משדה תימן, פעל באופן מיידי להדחתה מתפקידה. "לאור המעשים החמורים שביצעה והפגיעה הקשה באמון שניתן לה מצד מפקדי וחיילי צה"ל", הסביר השר. הרמטכ"ל בהחלטה דרמטית: הפצ"רית לשעבר תודח מהשירות הצבאי ללא דיחוי נוסף | הסיבות כיכר השבת | 15:06 על פי הודעת דובר צה"ל, מרגע גילוי החשדות ביחס לפצ"רית לשעבר בפרשת שדה תימן, החליט הרמטכ"ל על השעייתה משירות באופן מיידי. ברקע התארכות ההליך הפלילי, הוחלט להדיח את הפצ"רית משירות ללא דיחוי נוסף. "עלילת דם נגד לוחמי צה"ל" שר הביטחון הגדיר את פרשת שדה תימן כ"עלילת דם חמורה נגד כוח 100 ולוחמי צה"ל הגיבורים, שפועלים יום ולילה להגנת מדינת ישראל מול אויב אכזר". לדבריו, "מי שבחרה לקחת חלק במהלך שפגע בלוחמינו ובשמם הטוב - בגדה באמון שניתן לה במסגרת תפקידה הרגיש ביותר במערכת הצבאית".

לוחמי כוח 100 ( צילום: יונתן סינדל\פלאש90 )

דרישה לקדם הליכים משפטיים

כ"ץ הודיע כי אתמול פנה ליועצת המשפטית לממשלה בדרישה דחופה לקדם במהירות את ההליכים המשפטיים בעניינה של הפצ"רית לשעבר. "כדי להביא לשלילת דרגותיה ולכליאתה למשך שנים רבות בשל המעשים החמורים שביצעה", הבהיר השר.

"לא ניתן לעבור לסדר היום על מעשים חמורים שפגעו בלוחמי צה"ל, במערכת הביטחון ובאמון הציבור כולו", הדגיש כ"ץ. לדבריו, "מדינת ישראל וחיילי צה"ל הגיבורים ראויים למפקדים ולמערכת משפט צבאית שפועלים ביושר, באחריות ומתוך נאמנות מלאה ללוחמים ולמדינה".

פרטי ההדחה

בהתאם להחלטה על ההדחה, הפצ"רית לא תהיה זכאית לרכיב "השלמות תקופת השירות". באשר לסוגיית הדרגה, בראיית הרמטכ"ל, נכון יהיה לשקול את הורדת הדרגה עם התבהרות והשלמת העובדות של ההליך הפלילי. שר הביטחון עודכן בהחלטות.

כזכור, באוקטובר האחרון פתחה היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה חקירה פלילית בעקבות מידע שהעביר ראש השב"כ דוד זיני. על פי החשד, דוברת הפרקליטות הצבאית הדליפה סרטונים לעיתונאים בפרשה שהסעירה את המערכת הביטחונית והציבור הישראלי כולו.