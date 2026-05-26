כיכר השבת
"חמסנק, כדור בראש": בן 64 הואשם בהסתה לאלימות נגד יאיר גולן

כתב אישום הוגש נגד תושב רמלה בגין הסתה לאלימות כלפי יו"ר מפלגת הדמוקרטים | הרקע: פוסט בפייסבוק שבו כתב כי גולן הוא "חמאסניק" וכי הוא "צריך כדור בראש". בפרקליטות מדגישים כי קיים חשש ממשי שהפרסום יוביל למעשי אלימות (משפט)

יאיר גולן (צילום: Avshalom Sassoni/FLASH90)

פרקליטות המדינה הגישה היום (שלישי) לבית משפט השלום ברמלה כתב אישום נגד תושב העיר רמלה בן 64 בגין הסתה לאלימות נגד יו"ר מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן. כתב האישום הוגש באישור היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה.

מכתב האישום, שהגישה עורכת הדין ספיר ארד טנא מפרקליטות מחוז מרכז עולה, כי לפני כשנה, במהלך מלחמת "חרבות ברזל", פורסם ריאיון בתקשורת עם יאיר גולן, בו התבטא נגד מדיניות הממשלה.

בין היתר התבטא גולן בריאיון: "מדינה שפויה לא מנהלת לחימה נגד אזרחים, לא הורגת תינוקות כתחביב ולא שמה לעצמה מטרות של גירוש אוכלוסייה".

בהמשך לכך ועל רקע הריאיון שיתף הנאשם פוסט בפייסבוק, בו נכתב: "הנהגת חמאס קוראת לילדים למות שאהידים- בזמן שהם חיים במלונות פאר! תגובתי ב-BBC- לא תאמינו מה אמרתי להם!".

לשיתוף זה הוסיף הלה כיתוב משלו בחשבון הפייסבוק שלו, לו היו מקושרים 5,000 חברים ואשר תכניו גם היו פתוחים ונגישים לציבור בכללותו: "יאיר גולן חמאסניק וחמסנק צריך כדור בראש". [השגיאה במקור].

עוד צויין בכתב האישום כי "פרסומו של הנאשם זכה למספר תגובות".

בכתב האישום ציינה הפרקליטות, כי במעשיו, פרסם הנאשם קריאה לעשיית מעשה אלימות, אשר על פי תוכנה והנסיבות בהן פורסמה, יש אפשרות ממשית שתביא לעשיית מעשה אלימות.

עוד נכתב כי קיימת אפשרות שהמאשימה תבקש מבית המשפט להטיל על הנאשם עונש מאסר בפועל אם יורשע.

