מנכ"ל שופרסל לשעבר הגיש תביעת ענק נגד החברה - אלו הטענות

טלטלה משפטית בשופרסל: אורי וטרמן, מנכ"ל החברה לשעבר, הגיש היום (שלישי) לבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב תביעת ענק בסך של 5,799,299 שקלים נגד הרשת.

בתביעה, שהוגשה באמצעות עורכי הדין ליויאן סגל, ליאור רייכרט, הדר קאפח ואופק גסמן ממשרד "מיתר עורכי דין", נחשפת מסכת יחסים עכורה ורוויית האשמות קשות על הפרה בוטה של הסכמים מחייבים ובהתנהלות מקפחת וחסרת הגינות בסיסית מצד חברה כלפי מנהל בכיר, נאמן ומצליח.

לפי כתב התביעה, וטרמן, שכיהן בתפקידי ניהול בכירים בשופרסל במשך כשבע שנים – תחילה כמנכ"ל רשת Be ובהמשך כמנכ"ל שופרסל – הוביל את החברה בתקופה משמעותית ומאתגרת וזכה להערכה רבה מצד החברה על תרומתו והישגיו.

אולם, עם העברת השליטה ברשת לידי האחים שלמה ויוסף אמיר בשנת 2024, החל כדור שלג שהסתיים, על פי הנטען, בניצול ציני, מעשה עורמה וסילוקו של וטרמן מהחברה מהיום להיום. פרקליטיו טוענים בכתב התביעה כי מהעובדות עולה תמונה קשה של ניצול ציני ומעשה עורמה מכוון מצד הנתבעת כלפי התובע.

על פי המתואר, בראשית שנת 2024, לאחר שהאחים אמיר רכשו 24.99% ממניות החברה, התבקש וטרמן לפרוש מתפקידו לאלתר כדי לאפשר לאחים כניסה מהירה וחלקה לניהול ישיר.

עמדתו הראשונית של וטרמן הייתה בכלל למנוע את השתלטות האחים אמיר על הנתבעת ולהילחם בכוונה להחליפו. כדי לשכנע אותו לוותר על תפקיד המנכ"ל, שהיה עבורו פסגת הקריירה של כל מנהל, הציעה לו החברה חבילת פרישה משופרת.

לפי התביעה, הצדדים הגיעו להסכם פרישה מפורט שכלל חצי שנה של הודעה מוקדמת, חצי שנה של תקופת הסתגלות ומענק פרישה מיוחד של 3.2 מיליון שקלים במזומן – וזאת כנגד ויתור של וטרמן על המענק השנתי שלו ועל אופציות שטרם הבשילו.

ועדת התגמול והדירקטוריון אישרו את ההסכם פה אחד, תוך שהם משבחים את וטרמן על כך שניווט אותה בתקופה מאתגרת במיוחד, ייצב את שדרת הניהול שלה לאחר טלטלה משמעותית שחוותה, והצעיד את החברה לתוצאות מצוינות. החברה אף הציגה בפני וטרמן מצג ברור לפיו מדובר בהסכם סגור ומחייב שהרוב לאישורו באסיפת בעלי המניות כבר הושג.