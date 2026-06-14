נדחה הערעור: ניצחון ענק לעמית סגל בתביעת הדיבה

בית המשפט המחוזי דחה היום (ראשון) את ערעורו של עומר נחמני, פעיל פוליטי ודוברה לשעבר של ח"כ לשעבר יאיר גולן, והותיר על כנו את פסק הדין שקבע כי עליו לפצות את עיתונאי חדשות 12, עמית סגל, בסכום של 145,000 שקלים בגין לשון הרע.

כזכור, התביעה המקורית הוגשה בעקבות סדרת פרסומים שיטתית של נחמני ברשתות החברתיות, שבהם כינה את סגל "גזען", "חבר כנופיית פשע" ו"שותף לעבריין".

נחמני סירב בעבר להצעות פשרה של סגל, ופתח בקמפיין מימון המונים תחת הטענה שמדובר ב"תביעת השתקה" – טענה שנדחתה לחלוטין על ידי בית המשפט, אשר קבע כי מדובר בשקרים שאינם חוסים תחת הגנות החוק. בפסק הדין המקורי אף נקבע כי פוסט שפרסם יאיר גולן עצמו נגד סגל היווה לשון הרע, אך הוא חמק מפיצויים הודות לחסינותו הפרלמנטרית.

בעקבות דחיית הערעור במחוזי, פרסם הבוקר עמית סגל תגובה חריפה בחשבונותיו ברשתות החברתיות, שבה פנה לתורמי קמפיין המימון של נחמני: "תנחומיי למאות הפראיירים שתרמו 360,000 שקל לליצן הזה. על לשון הרע משלמים, וביוקר".

בהמשך דבריו הבהיר סגל כי הוא אינו מתכוון לעצור כאן, וסימן את היעדים הבאים שלחלקם כבר הפנה דרישות התנצלות בעבר: "התחנה הבאה: פאולה רוזנברג, הילה רגב ומשה רדמן".