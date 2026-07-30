קיללו שוטרת בגלל דו"ח – וישלמו 13,000 ש"ח

הקלדה קלה על המקלדת ברגע של זעם יכולה לעלות ביוקר רב – על כך יעידו כעת שני נהגים שיצטרכו להיפרד מאלפי שקלים בעקבות מסע השמצות שניהלו ברשתות החברתיות נגד שוטרת תנועה.

מה שהתחיל כדוח תנועה שגרתי על שימוש בטלפון נייד בכביש איילון, התפוצץ למסע ביוש בוטה ומכוער שחצה כל קו אדום. השוטרת החליטה להילחם על כבודה בבית המשפט, והתוצאה מהדהדת היטב ברשת.

מדוח תנועה למאבק משפטי

ההליך המשפטי התנהל בבית המשפט לתביעות קטנות בפתח תקווה בפני השופטת מיכל מועלם, והסתיים במתן תוקף להסכמות בין הצדדים מבלי להידרש להכרעה מתישה לגוף הטענות.

במרכז הפרשה עמד דוח תנועה שחטף אחד הנתבעים בדצמבר 2023, לאחר שנטען כי נגע בנייד בזמן נהיגה. הנתבעים מצידם ניצלו סרטון שרץ ברשת כדי לפרסם נגדה ביקורת משפילה, כאשר אחד מהם בייש אותה בביטויים קשים ופוגעניים במיוחד.

'רגע של כעס' לא מצדיק

הנתבעים ניסו לטעון בדיון כי הדברים נכתבו "ברגע של כעס" בלבד וכי יש להתחשב בכך. אולם לבסוף, לאחר שהתעשתו וביקשו להתנצל, נקבע כי אחד מהם ישלם פיצוי של 7,000 שקל בפריסה חודשית, והנתבע הנוסף ישלם 6,000 שקל.

סך הכל פיצוי של 13,000 שקל – מחיר כבד שמוכיח שלפגיעה מילולית ברשת יש מחיר משפטי ממשי.

מגמה משפטית מתחזקת

פסק הדין מצטרף לשורה של החלטות משפטיות שקובעות כי פרסום ברשתות החברתיות אינו "שטח הפקר". בשבועות האחרונים נקבע כי מנהלי קבוצות וואטסאפ עלולים לשאת באחריות על תכנים פוגעניים שמתפרסמים בקבוצות שבניהולם.

כידוע, בתי המשפט מחמירים יותר ויותר בנושא לשון הרע ברשת, ומבהירים כי "רגע של כעס" או "ויכוח לגיטימי" אינם מהווים הגנה מפני פרסום משפיל ופוגעני.

לקח לכל גולש

המקרה מזכיר את העיקרון המוכר מהגמרא: "לעולם אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך". בעולם הדיגיטלי של ימינו, עיקרון זה מקבל משמעות נוספת – כל מילה שנכתבת ברשת עלולה לחזור ולרדוף את כותבה, גם במישור המשפטי.

יצוין כי פסק הדין מצטרף למגמה רחבה יותר של אכיפה משפטית בתחום הדיגיטלי, כאשר בתי המשפט מבהירים שוב ושוב: האינטרנט אינו מרחב חסר חוק.