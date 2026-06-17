פרשת מקורבי בן גביר: ההקלטות המביכות של עד המפתח נחשפות

פרשת "מקורבי השר בן גביר" הולכת ומסתבכת: מה שהחל כחשד לפיו נציב שב"ס, קובי יעקובי, הדליף מידע על חקירה סמויה, מתפתח כעת לחשדות כבדים לקשרים פסולים של עד המפתח בפרשה - ראש חטיבת הדוברות במשטרה, תנ"צ ליאור אבודרהם, עם המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), כך פרסם לראשונה היום (רביעי) אבישי גרינצייג.

ההקלטות הגסות וההתרברבות על בכירי מח"ש

במרכז התפנית הנוכחית עומדת עדותה של ראש אגף משאבי אנוש במשטרה (אמ"ש), ניצב אלונה שושן, בפני צוות הבדיקה של רשות התחרות. שושן הגישה לחוקרים הקלטות מטלטלות שבהן נשמע אבודרהם מתבטא באופן בוטה וגס במיוחד.

באחת ההקלטות נשמע דובר המשטרה כשהוא מתרברב על התובעת בתיק ומוסיף אמירה בוטה וחריפה. יובהר כי אין כל ראיה המגבה את טענותיו של אבודרהם לגבי התובעת.

בהקלטות נוספות שהגיעו לידי חוקרי רשות התחרות, נשמע אבודרהם כשהוא טוען שהיה לו קשר עם חוקרת מח"ש שטיפלה בתיק (טענה שהוכחשה על ידה נחרצות). בנוסף, הוא נשמע מסביר לעמיתיו כי ראש מח"ש, קרן בר מנחם, נמנעה מלחקור אותו באזהרה וחקרה אותו בעדות פתוחה בלבד כ"מחווה" על העזרה שהושיט לה: "בגלל שעזרתי לה במשך תקופה ארוכה, היא מאוד כיבדה".

אם לא די בכך, אבודרהם נחקר ברשות התחרות גם בחשד להטרדה של קצינה בכירה במשטרה. אבודרהם לא הכחיש את קיומה של השיחה, אך טען להגנתו כי מדובר ב"שיח חופשי בין שני אנשים בוגרים".

ההתפתחויות האחרונות מעמידות את מח"ש במבוכה קשה. אם דבריו של אבודרהם בהקלטות הם שקרים והתרברבויות שווא, הרי שמדובר בפגיעה קשה באמינותו של עד המפתח שלהם נגד נציב שב"ס יעקובי.

קו ההגנה המקורי: "עשיתי להם תרגיל דיבוב"

מול חוקרי רשות התחרות הציג תנ"צ אבודרהם קו הגנה מקורי. לטענתו, הוא ידע שראש אמ"ש שושן מנסה לדובב אותו כדי להעביר את החומרים הלאה. לכן, לדבריו, הוא בחר להגיד בכוונה את "דברי ההבל הללו" כדי להפליל אותה ואת נציב שב"ס יעקובי, מתוך כוונה לחשוף אותם בהמשך. עם זאת, החוקרים לא גילו בשלב זה כל סימוכין לגרסה זו.

בינתיים, הקרב המשפטי על העדויות נמשך. רשות התחרות זימנה למתן עדות את חוקרת מח"ש (המכחישה כל קשר לאבודרהם), אך סירבה לזמן את התובעת או את ראש מח"ש בר מנחם – בניגוד לדרישתו הרשמית של קובי יעקובי.

ראש מח"ש קרן בר מנחם והתובעת בתיק סירבו להתייחס להקלטות. תנ"צ ליאור אבודרהם ורשות התחרות בחרו שלא למסור תגובה לפרסום.