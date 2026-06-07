ההתפרעויות בבית השופט סולברג: הוארך מעצרם של 52 מפגינים

בית משפט השלום בירושלים האריך היום (א') בארבעה ימים את מעצרם של 52 מפגינים חרדים, אשר נעצרו בעקבות הפשיטה האלימה והשחתת ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נעם סולברג. במקביל, שני מפגינים מתוך הקבוצה שוחררו למעצר בית בשל בעיות רפואיות.

עשרות מפגינים הגיעו בהפתעה מוחלטת אל ביתו של השופט סולברג ופתחו בהתפרעות אלימה במקום. המוחים ניסו לפרוץ אל תוך המבנה, ניפצו את חלונות הבית, שברו כדים ועציצים בכניסה ואף השחיתו וגרמו נזק כבד לכלי הרכב של השופט.

הרקע למתקפה: פסיקת גיוס בני הישיבות

הרקע לפשיטה החריגה על ביתו של השופט הוא פסק דין דרמטי שנתן סולברג לאחרונה בנושא גיוס בני הישיבות. בפסיקתו, הורה השופט על הגברת האכיפה, הידוק הפיקוח והגברת המעצרים נגד לומדי תורה ותלמידי ישיבות שלא התגייסו לצה"ל. פסק הדין עורר תרעומת קשה בקרב חוגים קיצוניים במגזר החרדי, שסימנו את ביתו של השופט כיעד למתקפה.

לאחר שזרעו הרס רב בנכס וברכב, עלו עשרות המפגינים על אוטובוס במטרה להימלט במהירות מהזירה. כוחות משטרה גדולים ובלשים שהוזעקו למקום פתחו במרדף ואיתרו את האוטובוס שבו נסעו החשודים. השוטרים חסמו את דרכו של כלי הרכב, נעלו את הדלתות כדי למנוע מהמפגינים להימלט, וביצעו מעצר המוני של עשרות הנוסעים שהובאו לחקירה ומשם לבית המשפט.