כיכר השבת
חוטף מכות

המשנים ליועמ"שית במכתב חריף לבן גביר: "שימוש פסול ושיטתי בסמכות"

שרון אפק וגיל לימון יצאו נגד השר לביטחון לאומי בשל עיכוב מינויי קצינים רגישים במשטרה, בהם דובר אח"מ: "העובדה שקצינים נדרשים להליך משפטי נגד השר יוצרת אפקט מצנן ופוגעת בעצמאות המשטרה" (משפטי)

2תגובות
בן גביר וגיל לימון (צילום: פלאש 90)

חזית נוספת נפתחת בין הדרג המקצועי במשרד המשפטים לשר לביטחון לאומי: המשנים ליועצת המשפטית לממשלה, שרון אפק וגיל לימון, שיגרו מכתב חריף במיוחד לשר , שבו הם מאשימים אותו בפגיעה מכוונת ושיטתית בעצמאותה של משטרת ישראל דרך עיכוב מינויים של קצינים בתפקידים רגישים.

במכתבם הדגישו המשנים כי העיכובים החוזרים ונשנים במינויי הקצינים אינם מקריים. "המקרים המתוארים מעוררים אפוא פעם נוספת חשש כבד כי אין מדובר באירועים נקודתיים או חריגים, אלא בהתנהלות שיטתית בה נעשה שימוש פסול בסמכות המינויים המופקדת בידיך ביחס ליחידות רגישות במשטרה העוסקות באכיפת חוק", כתבו אפק ולימון לבן גביר.

הרקע למכתב הנוכחי הוא עיכוב קידומם של שני קצינים בכירים: רפ"ק רעות רוזנברג, שחשיפת העיתונאי רועי ינובסקי העלתה כי מינויה נבלם, וסנ"צ איציק אלפסי, שהשר בן גביר מסרב לחתום על מינויו לתפקיד הרגיש של דובר אגף החקירות והמודיעין (אח"מ).

במשרד המשפטים מזהירים כי גם אם בסופו של דבר המינויים הללו מאושרים ומיושמים בעקבות עתירות לבג"ץ והתערבות משפטית, הנזק לארגון כבר נעשה. המשנים הסבירו במכתבם את ההשלכות ההרסניות של הפרקטיקה הזו על שדרת הפיקוד: "עצם העובדה כי קציני משטרה בתפקידים רגישים נדרשים לנקוט הליך משפטי נגד השר לביטחון לאומי, בגין פעולה בה הוא נוקט שלא כדין, יוצרת אפקט מצנן ויש בה כדי להשפיע לרעה על עצמאות המשטרה".

איתמר בן גבירגיל לימוןהשר לביטחון לאומישרון אפק

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2
אם יהדות התורה ועוצמה יהודית התאחדו זו תיהיה בשורה אמיתית גם חיזוק לוחמי צהל גם חיזוק לומדי התורה אין הסכמי וויתורים על שטחים לאוייבים וחיזוק היהדות עשרות אלפים יצביעו
מנחם
1
גביר לא אשם תמיד הוא היה בז לחוק מי שמינה אותו השם
אמסלם

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